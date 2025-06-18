Трамп "побажав удачі" верховному лідеру Ірану і поставив останній ультиматум

Президент США Дональд Трамп вимагає беззастережної капітуляції Ірану у війні з Ізраїлем та "побажав удачі" верховному лідеру Алі Хаменеї, який не хоче здаватися.

Як повідомляє РБК-Україна, про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами.

"Безумовна капітуляція означає, що з мене досить. Вони повністю беззахисні, у них зовсім немає протиповітряної оборони", - сказав Трамп. Президента США запитали, щоб він сказав верховному лідеру Ірану, який заявляє, що його режим не буде здаватися. "Я скажу: "Бажаю удачі", - відповів він. Також на питання, чи поставив Трамп Ірану ультиматум, вимагаючи капітуляції, американський лідер відповів: "Можна так сказати. Можливо, останній ультиматум".