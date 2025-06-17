США перекинуть додаткові сили на Близький Схід, - голова Пентагону

Глава Пентагону Піт Гегсет розпорядився перекинути додаткові сили США на Близький Схід на тлі ескалації між Ізраїлем та Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гегсета в соцмережі X .

За його словами, головним пріоритетом є захист американських військ. Такі заходи спрямовані на зміцнення обороноздатності США в регіоні.

"Минулими вихідними я віддав розпорядження про розгортання додаткових сил у зоні відповідальності Центрального командування США (йдеться про Близький Схід - ред.)", - написав Гегсет.

Війна Ізраїлю з Іраном

Нагадаємо, минулого тижня ізраїльські війська завдали ракетних ударів по Ірану. Вони атакували військові та ядерні об'єкти. Також пріоритетною ціллю стали системи ППО Ірану.

Після цього іранські війська завдали ракетних ударів по Ізраїлю. Для атак вони використовували балістичні ракети.

Взаємні атаки тривають уже кілька днів.

Учора, 16 червня, видання The Wall Street Journal написало, що Іран нібито сигналізує про готовність до деескалації з Ізраїлем.

Пізніше такі чутки підтвердив президент США Дональд Трамп. Але, за його словами, переговори потрібно було вести раніше.

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