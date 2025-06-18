США евакуюють громадян з Ізраїлю: посол виступив із терміновою заявою

США почали організацію евакуаційних рейсів для власних громадян, які перебувають в Ізраїлі. Усім громадянам Сполучених Штатів рекомендовано якнайшвидше залишити територію цієї країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис посла США в Ізраїлі Майка Хакабі, опублікований у X (Twitter).

"Громадяни США, які бажають покинути Ізраїль - посольство США в Ізраїлі працює над евакуаційними рейсами та відправленням круїзних лайнерів. Ви повинні зареєструватися в Програмі реєстрації Smart Traveler (STEP)", - сказано у повідомленні.

Посол повідомив, що з метою евакуації американців з Ізраїлю організовуються спеціальні евакуаційні рейси. Їх будуть виконувати морські круїзні лайнери, оскільки авіасполучення над Ізраїлем зараз не працює.

США не планували вивозити людей?

Посольство США ще 17 червня оголосило, що припиняє роботу щонайменше до 20 числа через побоювання за безпеку співробітників. При цьому там заявляли, що не планують та не мають можливості організувати евакуацію американців з країни.

"Посольство США наразі не має можливості евакуювати американців або безпосередньо допомагати їм залишати Ізраїль", - було сказано в офіційному повідомленні дипустанови.

Наступного дня у посольстві повідомили, що їм відомо, що низка громадян США користується послугами "третіх осіб", щоб залишити територію Ізраїлю. Посольство додало, що "не може схвалити жодного із цих постачальників". Проте дипломати змушені були визнати, що "третім особам" вдається евакуювати громадян США.

Не тільки американці

На тлі війни між Ізраїлем та Іраном низка країн оголосила про небезпеку для своїх громадян та рекомендувала їм терміново залишити іранську та ізраїльську територію. Зокрема Міністерство закордонних справ України порекомендувало нашим громадянам покинути Іран та Ізраїль.

Кіпр допоможе евакуювати громадян Португалії та Словаччини - країна отримала відповідний запит про допомогу. Китайське посольство в Ізраїлі закликало своїх громадян покинути країну будь-яким способом. Низка інших країн рекомендувала залишити Ізраїль через пропускні пункти на кордоні з Йорданією та Єгиптом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.