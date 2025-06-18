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Трамп зробив нову заяву про можливі удари по Ірану

Середа 18 червня 2025 17:35
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Трамп зробив нову заяву про можливі удари по Ірану Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп зберігає інтригу в питанні можливих ударів США по Ірану. При цьому прямо він їх не відкидає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа під час спілкування з журналістами.

У президента США запитали, "яка його думка" щодо можливих американських ударів по Ірану.

"Ви ж не думаєте, що я відповім на це запитання... Ви ж не знаєте, чи збираюся я це робити. Ви не знаєте. Я можу це зробити. Я можу цього не робити", - відповів Трамп.

За його словами, "ніхто не знає", що він збирається робити.

Також Трамп додав, що в Ірану багато проблем. На цьому тлі країна хоче вести переговори. Але президент розчарований, що Тегеран не домовлявся два тижні тому, оскільки тоді можна було досягти хороших результатів.

Він нагадав, що Ізраїль завдав по Ірану "до біса сильного удару", який став першим потрясінням.

США перекинули сили на Близький Схід

Нагадаємо, цього тижня США значно збільшили свою військову присутність на Близькому Сході. Це сталося на тлі ескалації між Ізраїлем та Іраном.

Трамп також заявив, що розглядає можливість допомоги Ізраїлю в ударах по ядерних об'єктах Ірану.

До речі, як зазначав у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна дипломат, експосол Ізраїлю в Росії Аркадій Міл-Ман, тільки американські бомби можуть знищити важливий ядерний об'єкт Ірану в Фордо, який розташований у скелі глибоко під землею.

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Сполучені Штати Америки Ізраїль Іран Дональд Трамп
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