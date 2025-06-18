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Проекція сили: США перекидають ще один авіаносець до берегів Ізраїлю

Ізраїль, Середа 18 червня 2025 22:58
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Проекція сили: США перекидають ще один авіаносець до берегів Ізраїлю Фото: американський авіаносець USS Gerald R. Ford (uk.wikipedia.org)
Автор: РБК-Україна

США планують найближчим часом розгорнути авіаносну групу на чолі з авіаносцем USS Gerald R. Ford поблизу берегів Ізраїлю. Це буде вже третя авіаносна група, яку Вашингтон розташує поблизу зони бойових дій між Ізраїлем та Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на американську службу новин CNN.

Як повідомили службі новин власні джерела в адміністрації Сполучених Штатів, розгортання авіаносця планувалося ще минулого року. Група повинна була розміститися в зоні відповідальності Європейського командування сил США.

Проте війна між Іраном та Ізраїлем змусила значно прискорити перекидання авіаносного угруповання. Також Пентагон змушений був змінити дислокацію групи, розмістивши її ближче до берегів Ізраїлю.

Водночас за даними видання, ще одна авіаносна ударна група американського флоту з авіаносцем USS Nimitz зараз прямує на Близький Схід. Вона або замінить, або посилить авіаносну групу на чолі з USS Carl Vinson, яка зараз перебуває в акваторії Червоного моря, охороняючи судноплавство від нових можливих атак з боку проіранського ополчення хуситів у Ємені.

У війну на Близькому Сході можуть вступити США

Починаючи з 16 червня, США значно збільшили свою військову присутність на Близькому Сході на тлі взаємних ракетних обстрілів між Ізраїлем та Іраном. Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість допомоги Ізраїлю в ударах по ядерних об'єктах Ірану та висунув Ірану вимогу "беззастережної капітуляції".

За даними американських ЗМІ, Ізраїль вже попросив США вступити у війну проти Ірану, бо наразі тільки американські бомби можуть знищити важливий ядерний об'єкт Ірану в Фордо, який розташований у скелі глибоко під землею.

На тлі войовничої риторики Трампа посольство США в Ізраїлі закликало евакуюватися американських громадян, низка інших країн також рекомендує своїм громадянам терміново залишити Ізраїль. А Іран публічно пригрозив США дати "жорстоку відповідь" у разі, якщо Вашингтон "насмілиться втрутитися" у війну.

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Сполучені Штати Америки Ізраїль Іран
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