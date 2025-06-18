Проекція сили: США перекидають ще один авіаносець до берегів Ізраїлю

США планують найближчим часом розгорнути авіаносну групу на чолі з авіаносцем USS Gerald R. Ford поблизу берегів Ізраїлю. Це буде вже третя авіаносна група, яку Вашингтон розташує поблизу зони бойових дій між Ізраїлем та Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на американську службу новин CNN .

Як повідомили службі новин власні джерела в адміністрації Сполучених Штатів, розгортання авіаносця планувалося ще минулого року. Група повинна була розміститися в зоні відповідальності Європейського командування сил США.

Проте війна між Іраном та Ізраїлем змусила значно прискорити перекидання авіаносного угруповання. Також Пентагон змушений був змінити дислокацію групи, розмістивши її ближче до берегів Ізраїлю.