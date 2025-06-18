Проекция силы: США перебрасывают еще один авианосец к берегам Израиля

США планируют в ближайшее время развернуть авианосную группу во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford вблизи берегов Израиля. Это будет уже третья авианосная группа, которую Вашингтон разместит вблизи зоны боевых действий между Израилем и Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американскую службу новостей CNN .

Как сообщили службе новостей собственные источники в администрации Соединенных Штатов, развертывание авианосца планировалось еще в прошлом году. Группа должна была разместиться в зоне ответственности Европейского командования сил США.

Однако война между Ираном и Израилем заставила значительно ускорить переброску авианосной группировки. Также Пентагон вынужден был изменить дислокацию группы, разместив ее ближе к берегам Израиля.