Продукти, бензин, обігрівачі: що буде з цінами взимку і чи чекати подорожчання

Пошкодження енергетичної інфраструктури, ускладнення логістики та зростання курсу долара можуть підвищити ціни на продукти харчування та інші товари.

Детальніше про те, які продукти і товари можуть подорожчати або залишитися на тому ж рівні читайте у матеріалі РБК-Україна .

Які основні чинники зростання цін

Руйнування доріг, складів і виробничих потужностей сповільнює економічне відновлення та підштовхує ціни вгору. У звіті Центру економічної стратегії зазначається, що нестабільна логістика особливо впливає на вартість продуктів харчування та товарів із великою часткою витрат на транспортування. До того ж, російські війська продовжують прицільно атакувати логістичні потужності компаній, зокрема у жовтні постраждали дистриб’ютори ліків.

Ще одним фактором здорожчання – є девальвація гривні. З 1 жовтня до 19 листопада цього року офіційний курс гривні знизився по відношенню до долара з 41,1 до 42 гривень за долар. Аналітики Центру економічної стратегії прогнозують, що за весь 2025 рік гривня може девальвувати на 3% – до 43,2 гривень за долар. Це означає, що товари з імпортними складовими – від побутової техніки до одягу чи автозапчастин – неминуче подорожчають.

Зимовий період традиційно супроводжується підвищеним попитом на забезпечення житла теплом, електроприлади та сезонні товари. У поєднанні з вищими цінами на енергоносії для підприємств це призводить до зростання вартості широкої групи товарів.

Як бізнес відповідає на інфляційні фактори

Бізнес не може ігнорувати інфляційні чинники, пояснює керуючий партнер девелоперської компанії RetailPro Development Артем Ретін в коментарі РБК-Україна.

Експерт вважає, що для будь-якої мережі роздрібних продажів питання підняття цін під час війни – надзвичайно чутливе. Це завжди баланс між виживанням бізнесу та збереженням лояльності споживача. "Коли великі мережі змушені постійно працювати на генераторах, утримати ціни навіть на базові категорії продуктів практично неможливо", – додав він.

Більшість компаній намагаються знайти "золоту середину" між власними постійними витратами, кінцевою ціною на полиці та можливими поступками від орендодавців, постачальників та енергетичних компаній.

Фото: Магазини реагують на підвищення вартості енергоносіїв зростанням цін (Getty Images)

Частину енерговитрат ритейл бере на себе, частину компенсує за рахунок оптимізації процесів або незначного підняття цін у певних категоріях товарів. Жодна мережа не може довго працювати збитково, тому саме споживач частково платить за енергонезалежність магазинів, зауважує Ретін.

"Водночас це не відбувається різко, а поступово – через тонке коригування цінової політики, щоб зберегти довіру покупця й забезпечити безперебійну роботу магазинів навіть у найскладніших умовах", - додає експерт.

Які товари вже подорожчали

У Державній службі статистики повідомили, що продукти харчування та безалкогольні напої за жовтень подорожчали на 3,2%. Найбільше зросла ціна на яйця – на 18,1% та овочі – на 18,2%.

Вартість тепличних помідорів за жовтень піднялася на 15% і зараз становить 90-100 гривень за кілограм. Огірки наприкінці жовтня коштували від 90 до 110 гривень за кілограм, що на 20 гривень більше порівняно з вереснем. Також здорожчали на 8-10 гривень морква і столовий буряк.

Ціни на техніку, опалювальні пристрої, освітлювальні прилади та генератори зростають через збільшення попиту, подорожчання комплектуючих, транспортування та енергії, необхідної для виробництва. Конкретний масштаб подорожчання залежатиме від курсу гривні та стану енергосистеми – чим більше атак на інфраструктуру, тим вищі ціни на обладнання для автономного енергозабезпечення. На цю динаміку вже звернули увагу в Державній податковій службі.

"Ми вже фіксуємо факти стрімкого підвищення цін на пристрої резервного живлення – в деяких випадках протягом останнього тижня аж до 30 %", – розповідала у жовтні в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

Які товари можуть зрости найбільше

Взимку підвищення цін на електроенергію, газ та опалення є викликом для бізнесу, адже тарифи для населення зафіксовані протягом опалювального сезону. Зростання вартості електроенергії для промислових споживачів насамперед пов'язане з підвищенням тарифів на передачу та розподіл, пояснює в коментарі РБК-Україна Дар'я Орлова, аналітик ринку електроенергії ExPro Consulting.

Орієнтовне збільшення тарифів на транспортування електроенергії становитиме близько 15% з початку наступного року. Збільшення цих тарифів - це лише один із факторів росту загальної вартості електроенергії, остання не повинна сильно зрости, додала експерт. Орлова очікує подорожчання електроенергії через дефіцит ресурсу та потребу в посиленні імпорту.

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн прогнозує зростання цін на дизельне пальне в найближчий час. Підвищення становитиме 2-3 гривні за літр дизпалива протягом наступних двох тижнів. Це зумовлено зростанням закупівельних цін на зовнішньому ринку, які за останній місяць збільшилися на 5-6 гривень за літр.

Серед ключових причин такого зростання експерт виділяє високий попит на дизель через переорієнтацію Європи на нові канали постачання, що виключають країни-переробники російської нафти. Також слід врахувати зменшення виробництва та експорту з боку Росії внаслідок ударів по її НПЗ і портам та закриття заводів російського "Лукойлу" в Європі з 21 листопада через санкції США.

"Протягом найближчого місяця напруга на ринку буде зберігатись. Змін цін на бензин і скраплений газ наразі не очікується", – вважає експерт.

Фото: Ціни на дизельне паливо на АЗС можуть зрости (Віталій Носач, РБК-Україна)

Наразі передумов для зростання цін на електричні обігрівачі не спостерігається, розповіли РБК-Україна в мережі "Епіцентр". Ринок зберігає стабільність, а сигнали від виробників та дистриб’юторів не вказують на значні зміни, здатні вплинути на вартість цієї продукції, зазначають в компанії.

Разом з тим, динаміка цін завжди залежить від зовнішніх, часто непередбачуваних факторів (курс гривні, логістика), а також загальної кон’юнктури ринку. Ці елементи можуть як провокувати подорожчання, так і сприяти здешевленню товарів, додали в "Епіцентрі".

Які продукти харчування можуть подорожчати

До кінця року суттєвих цінових стрибків на продукти не очікується, прокоментував РБК-Україна Максим Гопка, аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу".

Щодо овочів, то вони традиційно дорожчають у холодний сезон. "Тут можливе зростання в межах 5-10% – залежно від конкретної позиції", - додає він.

Натомість фрукти, особливо цитрусові, можуть навіть трохи подешевшати. У зимовий період пропозиція на них зростає, тому ціни поступово знижуються. "Суттєвих змін на ринку фруктів зараз немає, навпаки, можна побачити легке здешевлення, але точно не зростання", – наголошує Гопка.

За його словами, ключові ризики виробники вже врахували. "Більшість заклала можливі додаткові витрати в ціну ще раніше, тож різких стрибків вартості не буде", – підсумував експерт.

В Українському клубі аграрного бізнесу розповідають, що комбікорми для тварин можуть подорожчати на 5-10%, адже ціни на кукурудзу залишаються високими через затримку збирання врожаю. Фермери стримано продають кукурудзу, оскільки очікують подальшого зростання цін. "Це вплине на собівартість комбікормів, тому взимку можливе не суттєве подорожчання м’яса", – зазначають аналітики УКАБ.

М’ясо може подорожчати приблизно на 5%, але не більше. "Цей сегмент зараз достатньо стабільний, продукція є на ринку, тому підстав для різких коливань немає", – пояснює Максим Гопка.

Подорожчання хлібобулочних виробів не планується, оскільки, ціни на пшеницю стабільні – близько 200-205 доларів за тонну, за останній місяць вони не змінились. "Тому подорожчання хліба й борошна в найближчий час не очікується", – додають аналітики УКАБ.