Росія зруйнувала склади та офіс другого найбільшого фармдистриб'ютора України
Російські окупанти під час атаки на Київ вночі 25 жовтня ударом балістичних ракет зруйнували офіс та складський комплекс другого найбільшого фармдистриб'ютора України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.
Внаслідок російської балістичної атаки на Київ в ніч на 25 жовтня було зруйновано склади та офіс компанії "Оптіма-Фарм" - другого найбільшого фармдистриб'ютора України.
Загальна площа зруйнованого складу - 29 тисяч квадратних метрів. Збитки від удару попередньо можуть складати до 100 мільйонів доларів - саме на таку суму на складі зберігалося ліків.
"Оптіма-Фарм" працює на українському ринку багато років. Компанія займається гуртовою закупкою і розповсюдженням лікарських засобів та товарів медичного призначення.
Зазначимо, що внаслідок балістичної атаки російських військ у ніч на 25 жовтня постраждали виробничі потужності української кавової компанії Idealist Coffee. В компанії зараз оцінюють збитки.
Обстріл України 25 жовтня: що відомо
У ніч на 25 жовтня противник атакував дев’ятьма балістичними ракетами "Іскандер-М" із Ростовської та Курської областей РФ та 62 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів. Зокрема окупанти атакували Київ із застосуванням балістичних ракет.
Внаслідок обстрілу було зафіксовано пошкодження та пожежі у трьох районах столиці. Уламки ракет пошкодили багатоповерхові житлові будинки. Загинуло двоє людей, 13 отримали поранення внаслідок чергового російського теракту.