Росія зруйнувала склади та офіс другого найбільшого фармдистриб'ютора України

Україна, Неділя 26 жовтня 2025 17:56
Росія зруйнувала склади та офіс другого найбільшого фармдистриб'ютора України Фото: наслідки російського ракетного удару по фармскладу (ДСНС України)
Автор: Юлія Акимова, Антон Корж

Російські окупанти під час атаки на Київ вночі 25 жовтня ударом балістичних ракет зруйнували офіс та складський комплекс другого найбільшого фармдистриб'ютора України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Внаслідок російської балістичної атаки на Київ в ніч на 25 жовтня було зруйновано склади та офіс компанії "Оптіма-Фарм" - другого найбільшого фармдистриб'ютора України.

Загальна площа зруйнованого складу - 29 тисяч квадратних метрів. Збитки від удару попередньо можуть складати до 100 мільйонів доларів - саме на таку суму на складі зберігалося ліків.

"Оптіма-Фарм" працює на українському ринку багато років. Компанія займається гуртовою закупкою і розповсюдженням лікарських засобів та товарів медичного призначення.

Зазначимо, що внаслідок балістичної атаки російських військ у ніч на 25 жовтня постраждали виробничі потужності української кавової компанії Idealist Coffee. В компанії зараз оцінюють збитки.

Обстріл України 25 жовтня: що відомо

У ніч на 25 жовтня противник атакував дев’ятьма балістичними ракетами "Іскандер-М" із Ростовської та Курської областей РФ та 62 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів. Зокрема окупанти атакували Київ із застосуванням балістичних ракет.

Внаслідок обстрілу було зафіксовано пошкодження та пожежі у трьох районах столиці. Уламки ракет пошкодили багатоповерхові житлові будинки. Загинуло двоє людей, 13 отримали поранення внаслідок чергового російського теракту.

