ua en ru
Пн, 05 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Зеленський ввів Буданова до складу РНБО

Понеділок 05 січня 2026 23:25
UA EN RU
Зеленський ввів Буданова до складу РНБО Фото: Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно якому ввів до складу РНБО керівника ОП Кирила Буданова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.

Відповідно до частини 4 статті 107 Конституції України було постановлено часткову зміну статті 1 указу президента від 19 липня 501/2025 "Про склад Ради національної безпеки і оборони України".

Зокрема, передбачено наступні зміни:

  • до персонального складу РНБО введено Буданова Кирила Олексійовича - керівника Офісу президент України;
  • водночас зі складу РНБО виведено О.Іващенка.

"Цей указ набирає чинності з дня його опублікування", - сказано на сайті президента.

Зеленський ввів Буданова до складу РНБО

Призначення Буданова і перезавантаження влади

Нагадаємо, минулої п'ятниці, 2 січня, президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента України, який раніше очолював Головне управління розвідки.

Таким чином, після підписання указу Буданов офіційно приступив до виконання обов'язків на посаді керівника Офісу президента.

Раніше ми писали, чому Зеленський вирішив призначити Буданова главою ОП. Зокрема, за словами джерел, підготовка наступника називається однією з опцій. Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Також зазначимо, що днями Зеленський анонсував "велике перезавантаження влади". Які зміни вже відбулися на даний момент - можна дізнатися за цим посиланням.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський РНБО Кирило Буданов
Новини
Дмитро Кулеба може повернутись у владу? Про яку посаду йдеться і до чого тут СЗР
Дмитро Кулеба може повернутись у владу? Про яку посаду йдеться і до чого тут СЗР
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка