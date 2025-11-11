ua en ru
Вт, 11 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Інфляція в Україні: як зросли ціни за рік і що здорожчало найбільше

Україна, Вівторок 11 листопада 2025 12:36
UA EN RU
Інфляція в Україні: як зросли ціни за рік і що здорожчало найбільше Жінка вибирає фрукти в магазині (фото Getty Images)
Автор: Артур Дубровенко

У жовтні 2025 року споживчі ціни в Україні зросли на 0,9% порівняно з вереснем. У річному вимірі, відносно жовтня 2024 року, інфляція становила 10,9%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби статистики.

Базова інфляція, яка показує зміну цін без урахування сезонних коливань і регульованих державою тарифів, у жовтні знизилася до 0,6% після 1,3% у вересні. Якщо порівнювати з жовтнем минулого року, коли цей показник становив 1,3%, річна базова інфляція сповільнилася до 10,2% проти 11% у вересні.

На скільки зросли ціни

Харчові продукти та безалкогольні напої подорожчали за рік на 15,6%, а відносно вересня 2025 року – на 1,6%. Найбільше зростання зафіксовано на яйця, які за рік подорожчали на 41,9% і лише за місяць – на 11%. Натомість овочі за рік подешевшали на 21,5%, хоча у жовтні щодо вересня їхня ціна піднялася на 10,4%.

Алкогольні напої та тютюнові вироби за рік додали у ціні 18,6%, а за місяць – 1,5%. Ціни на одяг і взуття за рік знизилися на 6%, але у жовтні зросли на 0,5%.

У сфері житлово-комунальних послуг – зокрема на житло, воду, електроенергію, газ і паливо – ціни збільшилися на 2,4% у річному вимірі та на 0,2% за місяць. Вартість товарів для дому, побутової техніки та утримання житла підвищилася на 1,7% порівняно з минулим роком і на 0,7% відносно вересня.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 9,9% за рік, але у жовтні дещо знизилися – на 0,1%. Вартість палива та мастил піднялася на 3,9% у річному вираженні, проте протягом останнього місяця залишалася стабільною.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які популярні продукти можуть здорожчати в Україні до кінця року. Ціни на сезонні овочі, м'ясо та молочні продукти вже найближчим часом можуть зрости.

Також ми пояснювали, чи небезпечно їсти фрукти та овочі, вирощені в зоні бойових дій або поруч із нею.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на продукти Інфляція в Україні Фрукти Ціни в Україні
Новини
Саратовський НПЗ та термінал у Феодосії. У Генштабі розповіли про удари по цілям ворога
Саратовський НПЗ та термінал у Феодосії. У Генштабі розповіли про удари по цілям ворога
Аналітика
ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа