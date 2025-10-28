Кіловат із генератора: у скільки обходиться світло під час відключень

Через масові відключення багато українців почали використовувати генератори, щоб заживити електроприлади в домівках. Вартість такої електроенергії суттєво відрізняється від комунального тарифу.

Які бувають генератори, скільки вони коштують та яку ціну за одну кіловат-годину доведеться заплатити при їх використанні – у матеріалі РБК-Україна .

Які тарифи на електроенергію

Тариф на електроенергію для населення в Україні становить 4,32 грн/кВт-год. Українці які мають двозонний лічильник також можуть використовувати нічний тариф зі знижкою 50%. Він діє з 23:00 до 7:00 та становить 2,16 грн/кВт-год.

Тарифи на електроенергію для населення в Україні останній раз піднімали 1 червня 2024 року і цієї зими вони залишаться незмінними. Уряд продовжив дію фіксованих цін до 30 квітня 2026 року, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Які бувають генератори

За типом палива електрогенератори поділяються на газові, бензинові та дизельні. Найпопулярнішими з них є останні два типи. Кожен з них має свої переваги та недоліки. Бензиновий генератор доцільно обрати, якщо потрібна невелика потужність і пристрій не працюватиме постійно. Зазвичай вони коштують дешевше дизельних.

Дизельні генератори доцільніше використовувати при тривалому навантаженні, адже вони споживають менше пального. Також дизельне пальне коштує трохи дешевше за бензин. Але генератори цього типу зазвичай генерують більше шуму ніж бензинові.

Для будинку з невеликою кількістю побутових приладів достатньо бензинового генератора потужністю до 2,5 кВт. Цього вистачить для освітлення та роботи електроприладів невеликої потужності.

"Якщо це побутові потреби – освітлення, чайник, телевізор – вистачить генератора потужністю 2,5 кіловата", - заначив керівник інтернет-магазину "Будпостач", який спеціалізується на продажу будівельної та побутової техніки, Олег Бурбело в коментарі РБК-Україна.

Якщо ж потрібно підключити насос, пральну машину або іншу потужну побутову техніку оптимальним буде бензиновий або дизельний генератор із потужністю приблизно 5 кВт. Зазвичай у заміські будинки беруть бензинові генератори потужністю 2,5–3 кВт, розповів Бурбело.

"Бензиновий генератор – це гарний варіант для короткочасних відключень світла, дизельний більш підходить для тривалого користування", - резюмував експерт та додав, що дизельні генератори рідше купують через більший шум та вищу ціну.

Скільки коштують генератори та їх електроенергія

Ціна електроенергії, отриманої з бензинового або дизельного генератора, у кілька разів перевищує тариф, встановлений державою. "Якщо денний тариф складає 4,32 гривні за кіловат-годину, то з генератора це вийде до 30 гривень за кіловат", – зазначив директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.

Вартість генераторів ми аналізували на одному з найбільших в Україні сервісів для порівняння цін і товарів в інтернет-магазинах – Hotline. Ми взяли середні ціни на дві найпопулярніші моделі бензинових генераторів, потужністю до 3 кВт та одну найпопулярнішу модель дизельного генератора потужністю 5 кВт.

Актуальні ціни на пальне ми дивились на одному з найбільших українських автопорталів AUTO.RIA. Оптимальним вибором для сучасних бензинових генераторів є бензин марки А-92. Станом на 27 жовтня середня ціна на цей вид пального дорівнює 57,14 гривні. Дизельне пальне в середньому коштує 55,56 гривні

Найпопулярнішою моделлю бензинового генератора є K&S BASIC KSB 21i S, потужністю 1,8 кВт. В середньому цей пристрій коштує 18 900 гривень та споживає 0,3 літра бензину на 1 кВт-год. Це означає, що при споживанні 0,3 літра бензину на 1 кВт-год і середній ціні пального 57,14 грн, вартість 1 кВт-год становить близько 17,14 грн.

Генератор K&S BASIC KSB 21i S (фото Hotline)

Другою за популярністю є модель MaXpeedingRODS MXR3500, потужністю 3 кВт. Цей генератор в середньому коштує 28 100 гривень та споживає приблизно 0,2 літра бензину на 1 кВт-год – приблизно 11,42 гривні, що майже у три рази вище за тариф для населення.

Найпопулярнішою моделлю дизельного генератора є SOLAX SDJ8500ME, потужністю 5,2 кВт. В середньому цей пристрій коштує 32 130 гривень та споживає 0,3 літра дизельного пального на 1 кВт-год – 16,66 гривні. Це майже у чотири рази вище за тариф для населення.

Генератор SOLAX SDJ8500ME (фото Hotline)

Слід зазначити, що при розрахунках ми використовували середні значення споживання. Ці показники можуть змінюватись залежно від кількості підключених приладів.

"На кінцеву ціну електроенергії впливає тип генератора, його потужність, рівень навантаження й ефективність роботи. Якщо підключати генератор лише для кількох приладів, то собівартість електроенергії виходить просто космічною", - пояснив Куюн.

Також ми не враховували вартість розхідників та мастила, заміну якого потрібно здійснювати приблизно кожні 50 годин роботи генератора.

"За генераторами треба слідкувати, бо вони дуже тендітні. Серед обов’язкових робіт – заміна мастила, фільтрів та акумуляторів. такі профілактичні роботи можуть коштувати від кількох сотень до кількох тисяч гривень" - резюмував експерт.