Продукты, бензин, обогреватели: что будет с ценами зимой и ждать ли подорожания

Повреждение энергетической инфраструктуры, осложнения логистики и рост курса доллара могут повысить цены на продукты питания и другие товары.

Каковы основные факторы роста цен

Разрушение дорог, складов и производственных мощностей замедляет экономическое восстановление и подталкивает цены вверх. В отчете Центра экономической стратегии отмечается, что нестабильная логистика особенно влияет на стоимость продуктов питания и товаров с большой долей расходов на транспортировку. К тому же, российские войска продолжают прицельно атаковать логистические мощности компаний, в частности в октябре пострадали дистрибьюторы лекарств.

Еще одним фактором подорожания - является девальвация гривны. С 1 октября по 19 ноября этого года официальный курс гривны снизился по отношению к доллару с 41,1 до 42 гривен за доллар. Аналитики Центра экономической стратегии прогнозируют, что за весь 2025 год гривна может девальвировать на 3% - до 43,2 гривен за доллар. Это означает, что товары с импортными составляющими - от бытовой техники до одежды или автозапчастей - неизбежно подорожают.

Зимний период традиционно сопровождается повышенным спросом на обеспечение жилья теплом, электроприборы и сезонные товары. В сочетании с высокими ценами на энергоносители для предприятий это приводит к росту стоимости широкой группы товаров.

Как бизнес отвечает на инфляционные факторы

Бизнес не может игнорировать инфляционные факторы, объясняет управляющий партнер девелоперской компании RetailPro Development Артем Ретин в комментарии РБК-Украина.

Эксперт считает, что для любой сети розничных продаж вопрос поднятия цен во время войны - чрезвычайно чувствительный. Это всегда баланс между выживанием бизнеса и сохранением лояльности потребителя. "Когда крупные сети вынуждены постоянно работать на генераторах, удержать цены даже на базовые категории продуктов практически невозможно", - добавил он.

Большинство компаний пытаются найти "золотую середину" между собственными постоянными затратами, конечной ценой на полке и возможными уступками от арендодателей, поставщиков и энергетических компаний.

Фото: Магазины реагируют на повышение стоимости энергоносителей ростом цен (Getty Images)

Часть энергозатрат ритейл берет на себя, часть компенсирует за счет оптимизации процессов или незначительного поднятия цен в определенных категориях товаров. Ни одна сеть не может долго работать убыточно, поэтому именно потребитель частично платит за энергонезависимость магазинов, отмечает Ретин.

"При этом это происходит не резко, а постепенно - через тонкую корректировку ценовой политики, чтобы сохранить доверие покупателя и обеспечить бесперебойную работу магазинов даже в самых сложных условиях", - добавляет эксперт.

Какие товары уже подорожали

В Государственной службе статистики сообщили, что продукты питания и безалкогольные напитки за октябрь подорожали на 3,2%. Больше всего выросла цена на яйца - на 18,1% и овощи - на 18,2%.

Стоимость тепличных помидоров за октябрь поднялась на 15% и сейчас составляет 90-100 гривен за килограмм. Огурцы в конце октября стоили от 90 до 110 гривен за килограмм, что на 20 гривен больше по сравнению с сентябрем. Также подорожали на 8-10 гривен морковь и столовая свекла.

Цены на технику, отопительные устройства, осветительные приборы и генераторы растут из-за увеличения спроса, подорожания комплектующих, транспортировки и энергии, необходимой для производства. Конкретный масштаб подорожания будет зависеть от курса гривны и состояния энергосистемы - чем больше атак на инфраструктуру, тем выше цены на оборудование для автономного энергообеспечения. На эту динамику уже обратили внимание в Государственной налоговой службе.

"Мы уже фиксируем факты стремительного повышения цен на устройства резервного питания - в некоторых случаях в течение последней недели вплоть до 30 %", - рассказывала в октябре и. о. председателя ГНС Леся Карнаух.

Какие товары могут вырасти больше всего

Зимой повышение цен на электроэнергию, газ и отопление является вызовом для бизнеса, ведь тарифы для населения зафиксированы в течение отопительного сезона. Рост стоимости электроэнергии для промышленных потребителей прежде всего связан с повышением тарифов на передачу и распределение, объясняет в комментарии РБК-Украина Дарья Орлова, аналитик рынка электроэнергии ExPro Consulting.

Ориентировочное увеличение тарифов на транспортировку электроэнергии составит около 15% с начала следующего года. Увеличение этих тарифов - это лишь один из факторов роста общей стоимости электроэнергии, последняя не должна сильно вырасти, добавила эксперт. Орлова ожидает подорожания электроэнергии из-за дефицита ресурса и потребности в усилении импорта.

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн прогнозирует рост цен на дизельное топливо в ближайшее время. Повышение составит 2-3 гривны за литр дизтоплива в течение следующих двух недель. Это обусловлено ростом закупочных цен на внешнем рынке, которые за последний месяц увеличились на 5-6 гривен за литр.

Среди ключевых причин такого роста эксперт выделяет высокий спрос на дизель из-за переориентации Европы на новые каналы поставок, исключающие страны-переработчики российской нефти. Также следует учесть уменьшение производства и экспорта со стороны России вследствие ударов по ее НПЗ и портам и закрытия заводов российского "Лукойла" в Европе с 21 ноября из-за санкций США.

"В течение ближайшего месяца напряжение на рынке будет сохраняться. Изменений цен на бензин и сжиженный газ пока не ожидается", - считает эксперт.

Фото: Цены на дизельное топливо на АЗС могут вырасти (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сейчас предпосылок для роста цен на электрические обогреватели не наблюдается, рассказали РБК-Украина в сети "Эпицентр". Рынок сохраняет стабильность, а сигналы от производителей и дистрибьюторов не указывают на значительные изменения, способные повлиять на стоимость этой продукции, отмечают в компании.

Вместе с тем, динамика цен всегда зависит от внешних, часто непредсказуемых факторов (курс гривны, логистика), а также общей конъюнктуры рынка. Эти элементы могут как провоцировать подорожание, так и способствовать удешевлению товаров, добавили в "Эпицентре".

Какие продукты питания могут подорожать

До конца года существенных ценовых скачков на продукты не ожидается, прокомментировал РБК-Украина Максим Гопка, аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса".

Что касается овощей, то они традиционно дорожают в холодный сезон. "Здесь возможен рост в пределах 5-10% - в зависимости от конкретной позиции", - добавляет он.

Зато фрукты, особенно цитрусовые, могут даже немного подешеветь. В зимний период предложение на них растет, поэтому цены постепенно снижаются. "Существенных изменений на рынке фруктов сейчас нет, наоборот, можно увидеть легкое удешевление, но точно не рост", - отмечает Гопка.

По его словам, ключевые риски производители уже учли. "Большинство заложило возможные дополнительные расходы в цену еще раньше, поэтому резких скачков стоимости не будет", - подытожил эксперт.

В Украинском клубе аграрного бизнеса рассказывают, что комбикорма для животных могут подорожать на 5-10%, ведь цены на кукурузу остаются высокими из-за задержки уборки урожая. Фермеры сдержанно продают кукурузу, поскольку ожидают дальнейшего роста цен. "Это повлияет на себестоимость комбикормов, поэтому зимой возможно не существенное подорожание мяса", - отмечают аналитики УКАБ.

Мясо может подорожать примерно на 5%, но не более. "Этот сегмент сейчас достаточно стабилен, продукция есть на рынке, поэтому оснований для резких колебаний нет", - объясняет Максим Гопка.

Подорожание хлебобулочных изделий не планируется, поскольку, цены на пшеницу стабильные - около 200-205 долларов за тонну, за последний месяц они не изменились. "Поэтому подорожание хлеба и муки в ближайшее время не ожидается", - добавляют аналитики УКАБ.