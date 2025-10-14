Держстат показав, як змінилися ціни на продукти: рекордне зростання яєць і м’яса

Ціни на основні продукти харчування в Україні за останній рік суттєво зросли. Найбільше подорожчали яйця та м’ясо, тоді як капуста й буряк стали дешевшими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату .

Яйця, яблука та свинина подорожчали найбільше

За даними статистичного відомства, у вересні 2025 року в порівняні з вереснем минулого року найбільше подорожчали яйця - з 35,3 до 54,2 гривень за десяток, або на 53,6%.

Яблука додали в ціні з 26,5 до 48,8 гривень за кілограм, що становить зростання на 84,4%. Суттєво подорожчало м’ясо: свинина зросла з 182,7 до 251,8 гривень за кілограм (+37,8%), куряче філе - з 168,3 до 226,3 гривень (+34,5%), а тушки курятини - з 91 до 118 гривень (+29,8%).

Зростання цін на хліб і крупи

Помітно зросли ціни на хлібобулочні вироби. Хліб з борошна вищого ґатунку подорожчав з 48,9 до 59,1 гривень за кілограм (+20,8%), а батон - з 26 до 30 гривень (+15,5%). Житньо-пшеничний хліб зріс з 41,8 до 49,7 гривень (+18,9%).

Крупи також стали дорожчими. Манка подорожчала з 23,2 до 29,2 гривень за кілограм (+25,7%), гречка - з 29,8 до 36 гривень (+20,8%), пшоно - з 24,3 до 27,3 гривень (+12,7%), а ячна крупа зросла з 17,8 до 23,5 гривень (+32,3%).

Молочні продукти та олія дорожчають

Молоко подорожчало з 40,1 до 47,5 гривень за літр (+18,2%), сметана - з 116,5 до 140,9 гривень за кілограм (+21%), а сири - з 193,9 до 229 гривень (+18,1%). Масло вершкове виросло з 85 до 109,8 гривень за 200 грамів (+29,2%).

Олія соняшникова подорожчала з 63 до 83,2 гривень за літр (+32,2%). Молочні суміші для дитячого харчування зросли з 146,5 до 165,1 гривень за 250 г (+12,7%).

Овочі різко подешевшали

На відміну від білкових продуктів, овочі подешевшали. Капуста впала з 28 до 14,2 гривень за кілограм (-49,4%), буряк - з 14,2 до 11,2 гривень (-21%), морква - з 16,7 до 13,3 гривень (-20,3%), цибуля - з 15,6 до 13,1 гривень (-16,3%), а картопля - з 20,7 до 17,9 гривень (-13,3%).

Цукор теж знизився в ціні - з 35,1 до 31,9 гривень за кілограм (-9,2%).

