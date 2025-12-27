У мережі заявили про обшуки НАБУ у нардепа Корявченкова: що кажуть у відомстві
НАБУ та САП наразі не проводять обшуки у народного депутата України Юрія Корявченкова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.
Що передувало
Вранці суботи, 27 грудня, у мережі поширилась інформація про те, що слідчі НАБУ нібито проводять обшуки у народного депутата України Юрія Корявченкова, відомого як "Юзік" з "Кварталу".
"У відповідь на численні запити медіа повідомляємо, що НАБУ та САП наразі не проводять обшуки у народного депутата України Юрія Корявченкова", - кажуть в НАБУ.
Обшуки НАБУ у Раді
Сьогодні стало відомо, що НАБУ та САП під час спеціальної операції під прикриттям викрили організоване злочинне угруповання, до якого входили чинні народні депутати України.
Як повідомили у пресслужбі САП, правоохоронці встановили, що група діяла системно. За інформацією слідства, її учасники регулярно отримували хабарі за голосування у Верховній Раді.
Згодом у НАБУ заявили, що співробітники Управління державної охорони (УДО) перешкоджають детективам відомства під час проведення слідчих дій у комітетах Верховної Ради.
Своєю чергою в УДО заявили, що діяли в межах чинного законодавства та здійснювали заходи безпеки і перевірку осіб та автомобільного транспорту на вʼїздах до урядового кварталу в Києві.
"Сьогодні на одному із таких вʼїздів співробітники УДО України здійснили перевірку осіб, що їх у якості понятих взяли із собою співробітники Національного антикорупційного бюро України. Після перевірки всі особи були допущені на територію урядового кварталу", - кажуть в УДО.