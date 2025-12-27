Детективів НАБУ не пускають до комітетів ВР: що відомо
Співробітники Управління державної охорони (УДО) перешкоджають детективам Національного антикорупційного бюро України під час проведення слідчих дій у комітетах Верховної Ради.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.
За наявною інформацією, доступ працівникам НАБУ обмежують з боку Європейської площі в Києві. Детективів не допускають до приміщень, де вони мають здійснювати процесуальні дії в межах кримінального провадження.
Варто зазначити, що перешкоджання законній діяльності правоохоронних органів, зокрема під час проведення слідчих дій, є прямим порушенням чинного законодавства України.
Своєю чергою в УДО заявили, що діяли в межах чинного законодавства та здійснювали заходи безпеки і перевірку осіб та автомобільного транспорту на вʼїздах до урядового кварталу в Києві.
"Сьогодні на одному із таких вʼїздів співробітники УДО України здійснили перевірку осіб, що їх у якості понятих взяли із собою співробітники Національного антикорупційного бюро України. Після перевірки всі особи були допущені на територію урядового кварталу", - кажуть в УДО.
Що передувало
Сьогодні стало відомо, що НАБУ і САП у ході спецоперації під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України.
"НАБУ і САП за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України", - повідомили у прес-службі САП.
За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді.
Гучні викриття НАБУ та САП
Нагадаємо, у листопаді 2025 року НАБУ та САП заявили про викриття масштабної корупційної схеми в енергетичній галузі. За версією слідства, організатором оборудки був бізнесмен Тимур Міндіч - колишній діловий партнер президента України Володимира Зеленського.
Ще одним ключовим фігурантом справи слідство називає 61-річного бізнесмена Олександра Цукермана, який встиг залишити Україну. Його вважають співорганізатором схем разом із Міндічем, а також причетним до "бек-офісу" з легалізації коштів.
Раніше РБК-Україна оприлюднило перелік учасників спецоперації "Мідас". Корупційний скандал призвів до кадрових рішень - посад позбулися двоє міністрів, які фігурували на резонансних плівках, а також керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Нещодавно Центральне управління НАБУ оголосило Тимура Міндіча та Олександра Цукермана в розшук. Також повідомлялося, що поки невідомо, чи призвели скандальні записи фігурантів справи "Мідас" щодо нібито недоцільності захисту енергетичних об’єктів до реальної бездіяльності - для цього необхідний повний аудит рішень і витрат.