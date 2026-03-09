ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Проблеми з водою через знеструмлення: в яких районах Києва краще перевірити крани

10:04 09.03.2026 Пн
2 хв
У частині столиці зник нормальний тиск води
aimg Ірина Костенко
Проблеми з водою через знеструмлення: в яких районах Києва краще перевірити крани У деяких будинках Києва тиск води може бути незадовільним (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Спеціалісти "Київводоканалу" попередили людей про проблеми з тиском у водопровідних мережах чотирьох районів столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби ПрАТ "АК "Київводоканал" у Facebook.

Читайте також: Вода може зникнути разом зі світлом: як пережити відключення без шкоди здоров'ю

В яких районах Києва може бути слабкий тиск води

Мешканцям і гостям столиці розповіли, що у зв'язку з аварійним відключенням ДТЕК (компанії, яка забезпечує транспортування електроенергії з магістральної мережі до споживача), були знеструмлені об'єкти "Київводоканалу".

Зазначається, що через це може спостерігатись слабкий тиск у водопровідних мережах таких районів міста:

  • Солом'янський;
  • Святошинський;
  • Голосіївський;
  • Подільський.

"Фахівці працюють над стабілізацією ситуації", - підсумували у прес-службі водопостачального підприємства.

Проблеми з водою через знеструмлення: в яких районах Києва краще перевірити краниПублікація "Київводоканалу" (скриншот: facebook.com/vodokanal)

Ситуація з електроенергією в Україні

Варто зазначити, що в лютому перший віцепрем'єр - міністр енергетики України Денис Шмигаль визнав: ситуація з електропостачанням складна через суттєві пошкодження ворогом об'єктів енергетики.

Водночас він повідомив, що фахівці:

При цьому деякі країни світу стали ключовими постачальниками електроенергії в Україну.

Нещодавно стало відомо, що Україна відновила експорт електроенергії до Європи.

Однак це не означає масштабного виведення електроенергії з країни.

Йдеться лише про невеликі обсяги, які з'являються у певні години через тимчасовий профіцит генерації.

Нагадаємо, раніше через загрозу ворожих атак і низьку температуру повітря мешканців і гостей Києва закликали уважно стежити за запасами води. Крім того, людям нагадали про необхідні добові норми, які краще мати кожному.

Ми повідомляли також, що у столиці діє мережа із понад 170 бюветних комплексів, тож варто знати, як знайти найближчий бювет із генератором (адже він працює навіть без світла).

Читайте також, чому біля багатоповерхівок Києва можуть з'явитися біотуалети та що варто знати про реальну ситуацію на Дарницькій ТЕЦ.

