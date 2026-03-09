ua en ru
Пн, 09 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Проблемы с водой из-за обесточивания: в каких районах Киева лучше проверить краны

10:04 09.03.2026 Пн
2 мин
В части столицы исчезло нормальное давление воды
aimg Ирина Костенко
Проблемы с водой из-за обесточивания: в каких районах Киева лучше проверить краны В некоторых домах Киева давление воды может быть неудовлетворительным (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Специалисты "Киевводоканала" предупредили людей о проблемах с давлением в водопроводных сетях четырех районов столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы ЧАО "АК "Киевводоканал" в Facebook.

Читайте также: Вода может исчезнуть вместе со светом: как пережить отключение без вреда здоровью

В каких районах Киева может быть слабое давление воды

Жителям и гостям столицы рассказали, что в связи с аварийным отключением ДТЭК (компании, которая обеспечивает транспортировку электроэнергии из магистральной сети к потребителю), были обесточены объекты "Киевводоканала".

Отмечается, что из-за этого может наблюдаться слабое давление в водопроводных сетях таких районов города:

  • Соломенский;
  • Святошинский;
  • Голосеевский;
  • Подольский.

"Специалисты работают над стабилизацией ситуации", - подытожили в пресс-службе водоснабжающего предприятия.

Проблемы с водой из-за обесточивания: в каких районах Киева лучше проверить краныПубликация "Киевводоканала" (скриншот: facebook.com/vodokanal)

Ситуация с электроэнергией в Украине

Стоит отметить, что в феврале первый вице-премьер - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль признал: ситуация с электроснабжением сложная из-за существенных повреждений врагом объектов энергетики.

В то же время он сообщил, что специалисты:

При этом некоторые страны мира стали ключевыми поставщиками электроэнергии в Украину.

Недавно стало известно, что Украина возобновила экспорт электроэнергии в Европу.

Однако это не означает масштабного вывода электроэнергии из страны.

Речь идет лишь о небольших объемах, которые появляются в определенные часы из-за временного профицита генерации.

Напомним, ранее из-за угрозы вражеских атак и низкой температуры воздуха жителей и гостей Киева призвали внимательно следить за запасами воды. Кроме того, людям напомнили о необходимых суточных нормах, которые лучше иметь каждому.

Мы сообщали также, что в столице действует сеть из более 170 бюветных комплексов, поэтому стоит знать, как найти ближайший бювет с генератором (ведь он работает даже без света).

Читайте также, почему возле многоэтажек Киева могут появиться биотуалеты и что стоит знать о реальной ситуации на Дарницкой ТЭЦ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ДТЭК Киев ЖКХ Киевводоканал послуги Электроэнергия Водоснабжение Отключения света
Новости
Украинские военные будут учить союзников сбивать "Шахеды": в ISW раскрыли детали
Украинские военные будут учить союзников сбивать "Шахеды": в ISW раскрыли детали
Аналитика
Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС