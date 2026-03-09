Проблемы с водой из-за обесточивания: в каких районах Киева лучше проверить краны
Специалисты "Киевводоканала" предупредили людей о проблемах с давлением в водопроводных сетях четырех районов столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы ЧАО "АК "Киевводоканал" в Facebook.
В каких районах Киева может быть слабое давление воды
Жителям и гостям столицы рассказали, что в связи с аварийным отключением ДТЭК (компании, которая обеспечивает транспортировку электроэнергии из магистральной сети к потребителю), были обесточены объекты "Киевводоканала".
Отмечается, что из-за этого может наблюдаться слабое давление в водопроводных сетях таких районов города:
- Соломенский;
- Святошинский;
- Голосеевский;
- Подольский.
"Специалисты работают над стабилизацией ситуации", - подытожили в пресс-службе водоснабжающего предприятия.
Публикация "Киевводоканала" (скриншот: facebook.com/vodokanal)
Ситуация с электроэнергией в Украине
Стоит отметить, что в феврале первый вице-премьер - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль признал: ситуация с электроснабжением сложная из-за существенных повреждений врагом объектов энергетики.
В то же время он сообщил, что специалисты:
- работают над запуском дополнительной генерации;
- используют рекордные объемы импорта для стабилизации системы.
При этом некоторые страны мира стали ключевыми поставщиками электроэнергии в Украину.
Недавно стало известно, что Украина возобновила экспорт электроэнергии в Европу.
Однако это не означает масштабного вывода электроэнергии из страны.
Речь идет лишь о небольших объемах, которые появляются в определенные часы из-за временного профицита генерации.
Напомним, ранее из-за угрозы вражеских атак и низкой температуры воздуха жителей и гостей Киева призвали внимательно следить за запасами воды. Кроме того, людям напомнили о необходимых суточных нормах, которые лучше иметь каждому.
Мы сообщали также, что в столице действует сеть из более 170 бюветных комплексов, поэтому стоит знать, как найти ближайший бювет с генератором (ведь он работает даже без света).
Читайте также, почему возле многоэтажек Киева могут появиться биотуалеты и что стоит знать о реальной ситуации на Дарницкой ТЭЦ.