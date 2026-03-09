Проблемы с водой из-за обесточивания: в каких районах Киева лучше проверить краны

Специалисты "Киевводоканала" предупредили людей о проблемах с давлением в водопроводных сетях четырех районов столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы ЧАО "АК "Киевводоканал" в Facebook.

В каких районах Киева может быть слабое давление воды

Жителям и гостям столицы рассказали, что в связи с аварийным отключением ДТЭК (компании, которая обеспечивает транспортировку электроэнергии из магистральной сети к потребителю), были обесточены объекты "Киевводоканала".

Отмечается, что из-за этого может наблюдаться слабое давление в водопроводных сетях таких районов города:

Соломенский;

Святошинский;

Голосеевский;

Подольский.

"Специалисты работают над стабилизацией ситуации", - подытожили в пресс-службе водоснабжающего предприятия.

Публикация "Киевводоканала" (скриншот: facebook.com/vodokanal)

Ситуация с электроэнергией в Украине

Стоит отметить, что в феврале первый вице-премьер - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль признал: ситуация с электроснабжением сложная из-за существенных повреждений врагом объектов энергетики.

В то же время он сообщил, что специалисты:

работают над запуском дополнительной генерации;

используют рекордные объемы импорта для стабилизации системы.

При этом некоторые страны мира стали ключевыми поставщиками электроэнергии в Украину.

Недавно стало известно, что Украина возобновила экспорт электроэнергии в Европу.

Однако это не означает масштабного вывода электроэнергии из страны.

Речь идет лишь о небольших объемах, которые появляются в определенные часы из-за временного профицита генерации.