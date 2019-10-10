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Призыв Трампа к Зеленскому о борьбе с коррупцией был уместным, - Помпео

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Государственный секретарь США считает, что Трамп имеет право попробовать заставить другую страну перестать быть коррумпированной

Государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что для президента Дональда Трампа является вполне уместным обратиться к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому с просьбой расследовать коррупционные действия. Об этом Помпео заявил в интервью программе «NewsHour», передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Госсекретарь отметил, что он слышал разговор Трампа и Зеленского, в котором президент США попросил украинского коллегу провести расследование в отношении кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера, который был в совете директоров украинской газовой компании.

«Я считаю, что было бы вполне уместно попробовать заставить другую страну перестать быть коррумпированной», - сказал Помпео.

Напомним, Трамп заявил, что не хотел бы давать деньги коррумпированной стране, имея в виду Украину. Кроме того, американский президент заблокировал выделение военной помощи Украине.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая состоялась 25 июля после выборов в Верховную раду. Решение о публикации стенограммы было принято из-за скандала, который разгорелся после заявления сотрудника разведки о том, что Трамп якобы пытался давить на Зеленского.

Во время разговора Трамп попросил Зеленского об услуге. Также Трамп в беседе с Зеленским успоминал расследование дела в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

По данным СМИ, госсекретарь США Майк Помпео присутствовал при телефонном разговоре Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

В Конгрессе США еще до публикации стенограммы, опираясь на жалобу сторудника американской разведки, объявили о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

Американский лидер в ответ обвинил главу комитета палаты представителей по разведке Адама Шиффа в искажении содержания своей беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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