Прийом документів до військових вишів і коледжів продовжили: коли новий дедлайн

Графік вступу до військових навчальних закладів в Україні переглянули. Тепер абітурієнти мають більше часу для того, щоб встигнути подати документи.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства оборони України (МОУ).
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Українцям розповіли, що терміни подачі документів до військових навчальних закладів у 2026 році офіційно продовжили - вступники отримали на це додатковий місяць.
У МОУ пояснили, що таке рішення схвалили для того, щоб в умовах воєнного стану:
Уточнюється, що оновлені строки подачі документів поширюються на:
Згідно з інформацією МОУ, терміни для подачі документів для вступу до ВВНЗ і коледжів продовжлили на один місяць - до 1 липня.
В цілому ж, вступники, які планують отримати освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра або бакалавра (чи магістра ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти мають дотримуватися таких термінів:
У МОУ повідомили, що оновлений графік подачі документів допоможе абітурієнтам:
При цьому вступникам радять:
Зазначається насамкінець, що на сайті Міноборони опублікований спеціальний Довідник для вступників у 2026 році (з переліком напрямів підготовки та алгоритмом вступу до військових коледжів, ВВНЗ і ВНП ЗВО).
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