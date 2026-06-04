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Прийом документів до військових вишів і коледжів продовжили: коли новий дедлайн

17:08 04.06.2026 Чт
3 хв
Вступникам дали додатковий місяць, але зволікати не радять
aimg Ірина Костенко
Майбутні курсанти отримали більше часу, щоб подати документи (фото ілюстративне: Getty Images)

Графік вступу до військових навчальних закладів в Україні переглянули. Тепер абітурієнти мають більше часу для того, щоб встигнути подати документи.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства оборони України (МОУ).

Головне:

  • Термін продовжили на місяць: через воєнний стан абітурієнти військових вишів та коледжів отримали додатковий час на збір документів.
  • Ключова дата: через ТЦК або військові частини папери потрібно встигнути подати до 1 липня 2026 року.
  • Пряма подача: якщо документи нести безпосередньо до приймальних комісій навчальних закладів, дедлайн триватиме до 20 липня.
  • Коли фінал: вступні випробування і відбір заплановані на другу частину липня, а остаточне зарахування на навчання відбудеться до 1 серпня.

На які навчальні заклади поширюються зміни

Українцям розповіли, що терміни подачі документів до військових навчальних закладів у 2026 році офіційно продовжили - вступники отримали на це додатковий місяць.

У МОУ пояснили, що таке рішення схвалили для того, щоб в умовах воєнного стану:

  • більше громадян України змогли вступити на навчання;
  • конкурсний відбір пройшов максимально організовано.
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Уточнюється, що оновлені строки подачі документів поширюються на:

  • вищі військові навчальні заклади (ВВНЗ);
  • військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти (ВНП ЗВО);
  • заклади фахової передвищої військової освіти (ЗФПВО).

Абітурієнти отримали додатковий час - щоб подати документи (інфографіка: mod.gov.ua)

Нові строки подачі документів і коли зарахування

Згідно з інформацією МОУ, терміни для подачі документів для вступу до ВВНЗ і коледжів продовжлили на один місяць - до 1 липня.

В цілому ж, вступники, які планують отримати освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра або бакалавра (чи магістра ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти мають дотримуватися таких термінів:

  • прийом заяв (рапортів), оформлення та надсилання документів від ТЦК та СП, служб персоналу військових частин, установ та організацій до приймальних комісій - до 1 липня 2026 року;
  • прийом заяв безпосередньо від вступників та оформлення документів приймальними комісіями ВВНЗ, ВНП ЗВО та ЗФПВО - до 20 липня 2026 року;
  • проведення вступних випробувань і конкурсного відбору - з 20 по 30 липня 2026 року;
  • виконання вимог до зарахування та скасування зареєстрованих заяв в електронних кабінетах (за наявності) - до 15:00 31 липня 2026 року;
  • зарахування вступників на навчання - до 1 серпня 2026 року.

Як радять діяти абітурієнтам

У МОУ повідомили, що оновлений графік подачі документів допоможе абітурієнтам:

  • вчасно підготуватися;
  • пройти подальші етапи вступної кампанії.

При цьому вступникам радять:

  • не відкладати подання документів на останні дні;
  • завчасно звертатись до приймальних комісій для отримання консультацій щодо особливостей вступу у 2026 році.

Зазначається насамкінець, що на сайті Міноборони опублікований спеціальний Довідник для вступників у 2026 році (з переліком напрямів підготовки та алгоритмом вступу до військових коледжів, ВВНЗ і ВНП ЗВО).

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