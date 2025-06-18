Військова й цивільна кар'єра в одному навчанні? Міноборони радить, куди вступати
Деякі вищі навчальні заклади пропонують освіту, що відкриває можливості як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі. Один з варіантів - кафедра військової підготовки спеціалістів Державної спеціальної служби транспорту Українського державного університету науки й технологій.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.
Як "поєднати" військову й цивільну кар'єру в одному навчанні
Універсальну освіту громадянам України пропонує кафедра військової підготовки Держспецтрансслужби Українського державного університету науки й технологій (УДУНТ) у місті Дніпро Дніпропетровської області.
Цей навчальний підрозділ запрошує до навчання тих, хто прагне здобути освіту, що відкриває можливості як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі.
Він готує фахівців для:
- Державної спеціальної служби транспорту;
- Сил логістики Збройних сил України (ЗСУ);
- Національної гвардії України (НГУ).
Спеціальності й програми, які пропонує кафедра
Кафедра військової підготовки Держспецтрансслужби УДУНТ пропонує підготовку за спеціалізаціями, які є затребуваними як у військовій, так і в цивільній сферах.
Обираючи напрям "Будівництво та цивільна інженерія", можна долучитись до таких освітніх програм:
- "Відновлення та будівництво штучних споруд на об'єктах національної транспортної системи";
- "Будівництво та експлуатація будинків і споруд спеціального та загальновійськового призначення".
"Машинобудування" пропонує освітню програму "Експлуатація та ремонт техніки Держспецтрансслужби".
Ті, кому до вподоби спеціалізація "Залізничний транспорт", можуть обрати такі програми:
- "Організація військових перевезень і управління на залізничному транспорті";
- "Відновлення та будівництво об'єктів національної транспортної системи".
Кафедра пропонує різні спеціалізації та освітні програми (фото: mod.gov.ua)
Переваги для тих, хто обере навчання на кафедрі
У Міноборони розповіли, що навчання на кафедрі військової підготовки Держспецтрансслужби має низку переваг:
- безкоштовна освіта;
- проживання в зручних та обладнаних гуртожитках;
- забезпечення військовою формою одягу;
- кваліфіковане медичне забезпечення;
- триразове харчування.
Серед додаткових можливостей згадуються такі:
- сучасна спортивна база (4 тренувальних зали, плавальний басейн під відкритим небом, два стадіони - зі штучним та природним покриттям, три відкриті спортивні майданчики);
- професійні вишколи (до занять постійно залучаються професійні інструктори з підрозділів Держспецтрансслужби, ЗСУ та інших силових структур - для покращення навичок здобувачів освіти);
- актуальні предмети навчання (здобувачі освіти отримують знання, вміння та навички, які необхідні сучасному військовому - вивчають та удосконалюють тактику бою, тактичну медицину, вогневу підготовку, правові та гуманітарні аспекти, фізичну підготовку, БПЛА, іноземні мови тощо);
- престижне офіцерське звання (після завершення навчання здобувачі освіти, які навчались за напрямком підготовки офіцерів тактичного рівня, отримують офіцерське звання - "лейтенант").
Важливо й те, що викладацький склад кафедри має великий професійний та службовий досвід.
"Викладачі активно застосовують та впроваджують в навчальну діяльність новітні активні форми навчання та поєднують їх із сучасним досвідом ведення бойових дій", - пояснили українцям.
До якого числа можна подати документи та які вимоги
Прийом документів для вступу на кафедру військової підготовки Держспецтрансслужби УДУНТ триває:
- через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) - до 01 липня 2025 року;
- через приймальну комісію кафедри - до 20 липня 2025 року.
При цьому вимоги до абітурієнтів є такими:
- громадяни України віком від 17 до 30 років (у тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік зарахування);
- військовослужбовці та військовозобов'язані без офіцерських звань віком від 18 до 30 років;
- наявність повної загальної середньої освіти.
Насамкінець варто зазначити, що вступ до університету здійснюється за результатами:
- національного мультипредметного тесту (НМТ) або вступних іспитів;
- медичного огляду;
- психологічного обстеження;
- оцінки фізичної підготовленості.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про кращі вищі військові навчальні заклади, які готують офіцерів для Сил безпеки та оборони - куди вступати, щоб стати частиною військової еліти.
Важливо знати й про особливості вступної кампанії 2025 року на бакалаврат і магістратуру (що відомо про нові правила та дати прийому документів).
Читайте також, як зростають ціни на навчання та які спеціальності у 2025 стануть найдорожчими.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.