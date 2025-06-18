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Військова й цивільна кар'єра в одному навчанні? Міноборони радить, куди вступати

Середа 18 червня 2025 10:58
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Військова й цивільна кар'єра в одному навчанні? Міноборони радить, куди вступати Військова й цивільна кар'єра в одному навчанні - непогана можливість (фото: mod.gov.ua)
Автор: Ірина Костенко

Деякі вищі навчальні заклади пропонують освіту, що відкриває можливості як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі. Один з варіантів - кафедра військової підготовки спеціалістів Державної спеціальної служби транспорту Українського державного університету науки й технологій.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Як "поєднати" військову й цивільну кар'єру в одному навчанні

Універсальну освіту громадянам України пропонує кафедра військової підготовки Держспецтрансслужби Українського державного університету науки й технологій (УДУНТ) у місті Дніпро Дніпропетровської області.

Цей навчальний підрозділ запрошує до навчання тих, хто прагне здобути освіту, що відкриває можливості як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі.

Він готує фахівців для:

  • Державної спеціальної служби транспорту;
  • Сил логістики Збройних сил України (ЗСУ);
  • Національної гвардії України (НГУ).

Спеціальності й програми, які пропонує кафедра

Кафедра військової підготовки Держспецтрансслужби УДУНТ пропонує підготовку за спеціалізаціями, які є затребуваними як у військовій, так і в цивільній сферах.

Обираючи напрям "Будівництво та цивільна інженерія", можна долучитись до таких освітніх програм:

  • "Відновлення та будівництво штучних споруд на об'єктах національної транспортної системи";
  • "Будівництво та експлуатація будинків і споруд спеціального та загальновійськового призначення".

"Машинобудування" пропонує освітню програму "Експлуатація та ремонт техніки Держспецтрансслужби".

Ті, кому до вподоби спеціалізація "Залізничний транспорт", можуть обрати такі програми:

  • "Організація військових перевезень і управління на залізничному транспорті";
  • "Відновлення та будівництво об'єктів національної транспортної системи".

Військова й цивільна кар'єра в одному навчанні? Міноборони радить, куди вступатиКафедра пропонує різні спеціалізації та освітні програми (фото: mod.gov.ua)

Переваги для тих, хто обере навчання на кафедрі

У Міноборони розповіли, що навчання на кафедрі військової підготовки Держспецтрансслужби має низку переваг:

  • безкоштовна освіта;
  • проживання в зручних та обладнаних гуртожитках;
  • забезпечення військовою формою одягу;
  • кваліфіковане медичне забезпечення;
  • триразове харчування.

Серед додаткових можливостей згадуються такі:

  • сучасна спортивна база (4 тренувальних зали, плавальний басейн під відкритим небом, два стадіони - зі штучним та природним покриттям, три відкриті спортивні майданчики);
  • професійні вишколи (до занять постійно залучаються професійні інструктори з підрозділів Держспецтрансслужби, ЗСУ та інших силових структур - для покращення навичок здобувачів освіти);
  • актуальні предмети навчання (здобувачі освіти отримують знання, вміння та навички, які необхідні сучасному військовому - вивчають та удосконалюють тактику бою, тактичну медицину, вогневу підготовку, правові та гуманітарні аспекти, фізичну підготовку, БПЛА, іноземні мови тощо);
  • престижне офіцерське звання (після завершення навчання здобувачі освіти, які навчались за напрямком підготовки офіцерів тактичного рівня, отримують офіцерське звання - "лейтенант").

Важливо й те, що викладацький склад кафедри має великий професійний та службовий досвід.

"Викладачі активно застосовують та впроваджують в навчальну діяльність новітні активні форми навчання та поєднують їх із сучасним досвідом ведення бойових дій", - пояснили українцям.

До якого числа можна подати документи та які вимоги

Прийом документів для вступу на кафедру військової підготовки Держспецтрансслужби УДУНТ триває:

  • через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) - до 01 липня 2025 року;
  • через приймальну комісію кафедри - до 20 липня 2025 року.

При цьому вимоги до абітурієнтів є такими:

  • громадяни України віком від 17 до 30 років (у тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік зарахування);
  • військовослужбовці та військовозобов'язані без офіцерських звань віком від 18 до 30 років;
  • наявність повної загальної середньої освіти.

Насамкінець варто зазначити, що вступ до університету здійснюється за результатами:

  • національного мультипредметного тесту (НМТ) або вступних іспитів;
  • медичного огляду;
  • психологічного обстеження;
  • оцінки фізичної підготовленості.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про кращі вищі військові навчальні заклади, які готують офіцерів для Сил безпеки та оборони - куди вступати, щоб стати частиною військової еліти.

Важливо знати й про особливості вступної кампанії 2025 року на бакалаврат і магістратуру (що відомо про нові правила та дати прийому документів).

Читайте також, як зростають ціни на навчання та які спеціальності у 2025 стануть найдорожчими.

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