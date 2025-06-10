Там готують офіцерів: куди вступати, щоб стати частиною військової еліти

Вже незабаром в Україні стартує вступна кампанія 2025 року. Тож Міністерство оборони активно ділиться інформацією про кращі вищі військові навчальні заклади, які готують офіцерів для Сил безпеки та оборони.

Докладніше про особливості вступної кампанії до військових вишів поточного року, а також умови вступу й навчання у деяких провідних закладах освіти, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Вступна кампанія до військових вишів: особливості 2025 року

Згідно з інформацією прес-служби Міністерства оборони України, цього року державне замовлення на підготовку військових фахівців було збільшене на 20% порівняно з 2024 роком (а від початку війни - вдвічі).

Також вперше розпочато підготовку фахівців з фізкультурно-спортивної реабілітації поранених військовослужбовців - її впроваджено в Національному університеті оборони України.

Директор Департаменту військової освіти та науки МОУ Володимир Мірненко зауважив, що "військова освіта в Україні зараз проходить трансформацію":

навчання адаптується під реалії війни;

враховуються потреби Збройних сил України (ЗСУ);

використовується міжнародний досвід;

впроваджуються стандарти НАТО.

Уточнюється, що в цілому прийом документів здійснюють 18 закладів освіти.

При цьому право на вступ мають як цивільні особи, так і військовослужбовці, які повинні відповідати таким вимогам:

вік від 17 до 30 років;

повна загальна середня, професійна (професійно-технічна), фахова передвища або вища освіта.

Подавати документи до певних строків можна:

або через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП);

або безпосередньо до військового вишу.

Вступна кампанія до військових вишів 2025 року (скриншот: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

З огляду на вищесказане, прес-служба Міноборони підготувала інформацію для абітурієнтів про низку провідних закладів освіти у різних містах України, вступивши до яких можна побудувати військову кар'єру.

Військово-юридичний інститут НЮУ імені Ярослава Мудрого

Військово-юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (ВЮІ НЮУ) у Харкові запрошує на навчання студентів, які "прагнуть поєднати правничу професію зі службою на захисті державі".

Випускники Інституту:

отримують офіцерське звання;

проходять службу на юридичних посадах у Міноборони, ЗСУ, Службі зовнішньої розвідки, Державній спеціальній службі транспорту, Національній гвардії, Державній прикордонній службі.

До вступу запрошуються громадяни України:

віком від 17 до 30 років;

які мають повну загально середню освіту.

Уточнюється, що зарахування на навчання відбувається за результатами:

конкурсного відбору;

вступних випробувань.

Подати документи можна через ТЦК та СП або безпосередньо до відбіркової комісії - до 1 липня 2025 року.

Вступ до ВЮІ НЮУ у Харкові (скриншот: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Військова академія

Військова академія в Одесі запрошує на навчання мотивованих чоловіків та жінок, які "готові прийняти виклик та зробити свій внесок у перемогу".

Уточнюється, що Академія готує майбутніх офіцерів, здатних очолити найкращі бойові підрозділи Сил оборони:

у Морській піхоті;

у Десантно-штурмових військах;

у військовій розвідці;

у Силах спеціальних операцій (ССО) ЗСУ.

Навчання там організоване на п'ятьох факультетах із застосуванням сучасної матеріально-технічної бази:

полігонів;

тренажерів;

лабораторій.

Вступ до Академії здійснюється за результатами:

національного мультипредметного тесту (НМТ);

вступних випробувань;

медичного огляду;

психологічного обстеження.

Подати документи можна до 1 липня 2025 року.

Вступ до Військової академії в Одесі (скриншот: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут у Києві готує офіцерів нового покоління:

військових зв'язківців;

кібервоїнів;

DevOps-інженерів;

айтівців.

Основні напрями підготовки є такими:

Комп'ютерні науки;

Кібербезпека та захист інформації;

Інформаційні системи та технології;

Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка;

Військове управління (за видами ЗСУ);

Озброєння та військова техніка.

Уточнюється, що майбутні офіцери під час навчання отримують від держави:

грошове забезпечення (від 8 000 до 20 000 гривень);

речове забезпечення;

продовольче забезпечення;

медичне забезпечення.

Подати документи можна до 1 липня 2025 року.

Вступ до Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут у Києві (скриншот: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Інститут ВМС

Інститут Військово-Морських Сил Національного університету "Одеська морська академія" в Одесі:

готує еліту Збройних сил України;

запрошує на навчання мотивованих чоловіків і жінок, які "обрали шлях офіцера національного флоту".

Підготовка у цьому закладі освіти здійснюється за такими напрямками:

Корабельна зброя та засоби навігації;

Пошуково-рятувальні та водолазно-аварійні роботи на морі;

Корабельні енергетичні установки;

Берегове ракетно-артилерійське озброєння;

Корабельне радіотехнічне озброєння та засоби зв'язку;

Психологічна підготовка персоналу.

Вступити до Інституту можна за результатами:

НМТ;

вступних випробувань;

медичного огляду;

психологічного обстеження.

Подати документи можна до 1 липня 2025 року.

Вступ до Інституту ВМС НУ "ОМА" (скриншот: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Харківський національний університет Повітряних Сил

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба також запрошує українців на навчання.

Серед переваг ХНУПС згадуються:

бойовий досвід (університет адаптував навчальні програми до реалій війни);

сучасна матеріально-технічна база (навчання проводиться на бойових зразках ОВТ, університет має сучасні тренажери, лабораторії та полігони).

Наголошується, що цей навчальний заклад має найбільший спектр спеціальностей серед військових вишів, адже готує:

пілотів і штурманів;

інженерів авіаційного та зенітного ракетного озброєння;

фахівців із радіотехнічних військ.

Вступ до університету здійснюється за результатами:

НМТ або вступних випробувань;

медичного огляду;

психологічного обстеження;

іспиту з фізичної підготовки.

Подати документи можна до 28 червня 2025 року.

Вступ до ХНУПС у Харкові (скриншот: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Житомирський військовий інститут

Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова готує офіцерів нового покоління.

Цей військовий заклад освіти готує офіцерів Сил оборони за такими спеціальностями:

командири підрозділів технічної розвідки, РЕБ, розвідувальних та ударних БпАК, наземних роботизованих комплексів, БпЛА-перехоплювачів;

фахівці космічної розвідки;

експерти з охорони державної таємниці та протидії технічним розвідкам;

інженери з прийому та обробки спеціальної інформації космічних систем;

фахівці інформаційного впливу.

Під час навчання майбутні офіцери отримують:

стипендію (від 8 000 до 20 000 гривень);

повне державне забезпечення.

Подати документи можна до 1 липня 2025 року.

Вступ до Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова (скриншот: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Військовий інститут танкових військ

Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" у Харкові запрошує на навчання майбутніх командирів взводів і рот.

Уточнюється, що Військовий інститут танкових військ НТУ "ХПІ" готує майбутніх офіцерів за такими напрямами:

Військове управління (командири танкових взводів і рот);

Озброєння та військова техніка (командири ремонтних взводів, заступники командира роти з озброєння);

Забезпечення військ (командири взводів РХБ захисту та розвідки).

Вступити до Інституту можна за результатами:

або НМТ 2022-2025 років;

або вступних випробувань 2025 року.

Подати документи можна:

через ТЦК та СП - до 1 липня 2025 року;

у приймальній комісії Інституту - до 20 липня 2025 року.

Вступ до Військового інституту танкових військ НТУ "ХПІ" у Харкові (скриншот: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Військовий інститут КНУ імені Тараса Шевченка

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка у Києві пропонує підготовку за 12 напрямками.

Уточнюється, що цього року ВІКНУ розширив перелік освітніх програм двома новими спеціалізаціями:

Організація, підготовка, ведення та підтримання дій осередку руху опору;

Зв'язки з громадськістю у ЗСУ.

Прийом на перший курс денної форми навчання здійснюється на підставі результатів національного мультипредметного тесту (НМТ).

Крім того, абітурієнти мають пройти:

вступні іспити;

психологічне обстеження;

перевірку рівня фізичної підготовленості;

медичний огляд.

Для окремих спеціальностей додатково потрібно скласти вступне випробування з англійської мови.

Вступ до ВІКНУ у Києві (скриншот: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Національна академія сухопутних військ

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (НАСВ) у Львові запрошує на навчання мотивовану молодь.

Навчання на денній формі за освітнім ступенем "бакалавр" відбуватиметься за такими напрямками:

командири підрозділів механізованих військ, артилерії, артилерійської розвідки та інженерних військ;

фахівці з озброєння та техніки інженерних військ;

військові культурологи та офіцери з психологічної підтримки;

фахівці з кадрової, мобілізаційної та організаційно-штатної роботи.

Крім того, за заочною формою навчання військовослужбовці за контрактом можуть здобути вищу освіту за цивільною спеціальністю J8 "Автомобільний транспорт".

Вступ до Академії здійснюється за результатами:

НМТ;

вступних випробувань;

медичного огляду;

психологічного обстеження.

Подати документи можна до 1 липня 2025 року.

Вступ до НАСВ у Львові (скриншот: facebook.com/MinistryofDefence.UA)