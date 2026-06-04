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Прием документов в военные вузы и колледжи продлили: когда новый дедлайн

17:08 04.06.2026 Чт
3 мин
Поступающим дали дополнительный месяц, но медлить не советуют
aimg Ирина Костенко
Будущие курсанты получили больше времени, чтобы подать документы (фото иллюстративное: Getty Images)

График поступления в военные учебные заведения в Украине пересмотрели. Теперь у абитуриентов больше времени для того, чтобы успеть подать документы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства обороны Украины (МОУ).

Главное:

  • Срок продлили на месяц: из-за военного положения абитуриенты военных вузов и колледжей получили дополнительное время на сбор документов.
  • Ключевая дата: через ТЦК или воинские части бумаги нужно успеть подать до 1 июля 2026 года.
  • Прямая подача: если документы нести непосредственно в приемные комиссии учебных заведений, дедлайн продлится до 20 июля.
  • Когда финал: вступительные испытания и отбор запланированы на вторую часть июля, а окончательное зачисление на обучение состоится до 1 августа.

На какие учебные заведения распространяются изменения

Украинцам рассказали, что сроки подачи документов в военные учебные заведения в 2026 году официально продлили - поступающие получили на это дополнительный месяц.

В МОУ объяснили, что такое решение приняли для того, чтобы в условиях военного положения:

  • больше граждан Украины смогли поступить на обучение;
  • конкурсный отбор прошел максимально организованно.
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Уточняется, что обновленные сроки подачи документов распространяются на:

  • высшие военные учебные заведения (ВВУЗ);
  • военные учебные подразделения заведений высшего образования (ВУП ЗВО);
  • заведения профессионального предвысшего военного образования (ЗППВО).

Абитуриенты получили дополнительное время - чтобы подать документы (инфографика: mod.gov.ua)

Новые сроки подачи документов и когда зачисление

Согласно информации МОУ, сроки для подачи документов для поступления в ВВУЗ и колледжи продлили на один месяц - до 1 июля.

В целом же, поступающие, которые планируют получить образовательно-профессиональную степень профессионального младшего бакалавра или бакалавра (либо магистра ветеринарного направления) на основе полного общего среднего образования должны придерживаться таких сроков:

  • прием заявлений (рапортов), оформление и отправка документов от ТЦК и СП, служб персонала воинских частей, учреждений и организаций в приемные комиссии - до 1 июля 2026 года;
  • прием заявлений непосредственно от поступающих и оформление документов приемными комиссиями ВВУЗ, ВУП ЗВО и ЗППВО - до 20 июля 2026 года;
  • проведение вступительных испытаний и конкурсного отбора - с 20 по 30 июля 2026 года;
  • выполнение требований к зачислению и отмена зарегистрированных заявлений в электронных кабинетах (при наличии) - до 15:00 31 июля 2026 года;
  • зачисление поступающих на обучение - до 1 августа 2026 года.

Как советуют действовать абитуриентам

В МОУ сообщили, что обновленный график подачи документов поможет абитуриентам:

  • вовремя подготовиться;
  • пройти дальнейшие этапы вступительной кампании.

При этом поступающим советуют:

  • не откладывать подачу документов на последние дни;
  • заблаговременно обращаться в приемные комиссии для получения консультаций насчет особенностей поступления в 2026 году.

Отмечается, что на сайте Минобороны опубликован специальный Справочник для поступающих в 2026 году (с перечнем направлений подготовки и алгоритмом поступления в военные колледжи, ВВУЗ и ВУП ЗВО).

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