Прием документов в военные вузы и колледжи продлили: когда новый дедлайн

График поступления в военные учебные заведения в Украине пересмотрели. Теперь у абитуриентов больше времени для того, чтобы успеть подать документы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства обороны Украины (МОУ).
Главное:
Украинцам рассказали, что сроки подачи документов в военные учебные заведения в 2026 году официально продлили - поступающие получили на это дополнительный месяц.
В МОУ объяснили, что такое решение приняли для того, чтобы в условиях военного положения:
Уточняется, что обновленные сроки подачи документов распространяются на:
Согласно информации МОУ, сроки для подачи документов для поступления в ВВУЗ и колледжи продлили на один месяц - до 1 июля.
В целом же, поступающие, которые планируют получить образовательно-профессиональную степень профессионального младшего бакалавра или бакалавра (либо магистра ветеринарного направления) на основе полного общего среднего образования должны придерживаться таких сроков:
В МОУ сообщили, что обновленный график подачи документов поможет абитуриентам:
При этом поступающим советуют:
Отмечается, что на сайте Минобороны опубликован специальный Справочник для поступающих в 2026 году (с перечнем направлений подготовки и алгоритмом поступления в военные колледжи, ВВУЗ и ВУП ЗВО).
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