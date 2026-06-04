Прием документов в военные вузы и колледжи продлили: когда новый дедлайн

Главное: Срок продлили на месяц : из-за военного положения абитуриенты военных вузов и колледжей получили дополнительное время на сбор документов.

: из-за военного положения абитуриенты военных вузов и колледжей получили дополнительное время на сбор документов. Ключевая дата : через ТЦК или воинские части бумаги нужно успеть подать до 1 июля 2026 года.

: через ТЦК или воинские части бумаги нужно успеть подать до 1 июля 2026 года. Прямая подача : если документы нести непосредственно в приемные комиссии учебных заведений, дедлайн продлится до 20 июля.

: если документы нести непосредственно в приемные комиссии учебных заведений, дедлайн продлится до 20 июля. Когда финал: вступительные испытания и отбор запланированы на вторую часть июля, а окончательное зачисление на обучение состоится до 1 августа.

На какие учебные заведения распространяются изменения

Украинцам рассказали, что сроки подачи документов в военные учебные заведения в 2026 году официально продлили - поступающие получили на это дополнительный месяц.

В МОУ объяснили, что такое решение приняли для того, чтобы в условиях военного положения:

больше граждан Украины смогли поступить на обучение;

конкурсный отбор прошел максимально организованно.

Уточняется, что обновленные сроки подачи документов распространяются на:

высшие военные учебные заведения (ВВУЗ);

военные учебные подразделения заведений высшего образования (ВУП ЗВО);

заведения профессионального предвысшего военного образования (ЗППВО).

Абитуриенты получили дополнительное время - чтобы подать документы (инфографика: mod.gov.ua)

Новые сроки подачи документов и когда зачисление

Согласно информации МОУ, сроки для подачи документов для поступления в ВВУЗ и колледжи продлили на один месяц - до 1 июля.

В целом же, поступающие, которые планируют получить образовательно-профессиональную степень профессионального младшего бакалавра или бакалавра (либо магистра ветеринарного направления) на основе полного общего среднего образования должны придерживаться таких сроков:

прием заявлений (рапортов), оформление и отправка документов от ТЦК и СП, служб персонала воинских частей, учреждений и организаций в приемные комиссии - до 1 июля 2026 года;

прием заявлений непосредственно от поступающих и оформление документов приемными комиссиями ВВУЗ, ВУП ЗВО и ЗППВО - до 20 июля 2026 года;

проведение вступительных испытаний и конкурсного отбора - с 20 по 30 июля 2026 года;

выполнение требований к зачислению и отмена зарегистрированных заявлений в электронных кабинетах (при наличии) - до 15:00 31 июля 2026 года;

зачисление поступающих на обучение - до 1 августа 2026 года.

Как советуют действовать абитуриентам

В МОУ сообщили, что обновленный график подачи документов поможет абитуриентам:

вовремя подготовиться;

пройти дальнейшие этапы вступительной кампании.

При этом поступающим советуют:

не откладывать подачу документов на последние дни;

заблаговременно обращаться в приемные комиссии для получения консультаций насчет особенностей поступления в 2026 году.

Отмечается, что на сайте Минобороны опубликован специальный Справочник для поступающих в 2026 году (с перечнем направлений подготовки и алгоритмом поступления в военные колледжи, ВВУЗ и ВУП ЗВО).