Прием документов в военные вузы и колледжи продлили: когда новый дедлайн
График поступления в военные учебные заведения в Украине пересмотрели. Теперь у абитуриентов больше времени для того, чтобы успеть подать документы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства обороны Украины (МОУ).
Главное:
- Срок продлили на месяц: из-за военного положения абитуриенты военных вузов и колледжей получили дополнительное время на сбор документов.
- Ключевая дата: через ТЦК или воинские части бумаги нужно успеть подать до 1 июля 2026 года.
- Прямая подача: если документы нести непосредственно в приемные комиссии учебных заведений, дедлайн продлится до 20 июля.
- Когда финал: вступительные испытания и отбор запланированы на вторую часть июля, а окончательное зачисление на обучение состоится до 1 августа.
На какие учебные заведения распространяются изменения
Украинцам рассказали, что сроки подачи документов в военные учебные заведения в 2026 году официально продлили - поступающие получили на это дополнительный месяц.
В МОУ объяснили, что такое решение приняли для того, чтобы в условиях военного положения:
- больше граждан Украины смогли поступить на обучение;
- конкурсный отбор прошел максимально организованно.
Уточняется, что обновленные сроки подачи документов распространяются на:
- высшие военные учебные заведения (ВВУЗ);
- военные учебные подразделения заведений высшего образования (ВУП ЗВО);
- заведения профессионального предвысшего военного образования (ЗППВО).
Абитуриенты получили дополнительное время - чтобы подать документы (инфографика: mod.gov.ua)
Новые сроки подачи документов и когда зачисление
Согласно информации МОУ, сроки для подачи документов для поступления в ВВУЗ и колледжи продлили на один месяц - до 1 июля.
В целом же, поступающие, которые планируют получить образовательно-профессиональную степень профессионального младшего бакалавра или бакалавра (либо магистра ветеринарного направления) на основе полного общего среднего образования должны придерживаться таких сроков:
- прием заявлений (рапортов), оформление и отправка документов от ТЦК и СП, служб персонала воинских частей, учреждений и организаций в приемные комиссии - до 1 июля 2026 года;
- прием заявлений непосредственно от поступающих и оформление документов приемными комиссиями ВВУЗ, ВУП ЗВО и ЗППВО - до 20 июля 2026 года;
- проведение вступительных испытаний и конкурсного отбора - с 20 по 30 июля 2026 года;
- выполнение требований к зачислению и отмена зарегистрированных заявлений в электронных кабинетах (при наличии) - до 15:00 31 июля 2026 года;
- зачисление поступающих на обучение - до 1 августа 2026 года.
Как советуют действовать абитуриентам
В МОУ сообщили, что обновленный график подачи документов поможет абитуриентам:
- вовремя подготовиться;
- пройти дальнейшие этапы вступительной кампании.
При этом поступающим советуют:
- не откладывать подачу документов на последние дни;
- заблаговременно обращаться в приемные комиссии для получения консультаций насчет особенностей поступления в 2026 году.
Отмечается, что на сайте Минобороны опубликован специальный Справочник для поступающих в 2026 году (с перечнем направлений подготовки и алгоритмом поступления в военные колледжи, ВВУЗ и ВУП ЗВО).
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