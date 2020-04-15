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Кличко о задержании первого замглавы КГГА: я никого покрывать не буду

Новости » Общество     15.04.2020 - 12:19
Кличко о задержании первого замглавы КГГА: я никого покрывать не буду
Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Мэр Киева обратился к НАБУ для оперативного расследования дела

Мэр Киева Виталий Кличко призвал НАБУ оперативно расследовать дело связанное с задержанием на взятке первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника. Об этом Кличко заявил во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Кличко, он никого не будет покрывать в этом деле, однако требует от правоохранителей открытого и публичного расследования этого дела.

"Вчера в его кабинете представители СБУ и Нацполиции проводили неотложные следственные действия. Я всегда говорил и предупреждаю всех чиновников: если слабые к деньгам и не понимаете своей ответственности, - лучше здесь работать. И, если чиновник виновен - должен отвечать по закону. Здесь без вариантов. Я никого не покрывал и покрывать не буду. Но. Если это чьи-то манипуляции и политические игры, чтобы дискредитировать городскую власть, то однозначно должны отвечать те, кто за этим стоит", - сообщил Кличко.

Также мэр Киева обратился к Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) оперативно расследовать это дело и "дать ответы на вопросы, волнующие общество".

Напомним, вчера некоторые СМИ со ссылкой на источники сообщалили, что Поворозника якобы задержали на взятке в 60 тысяч долларов, сам чиновник через посредника требовал 125 тыс. долларов за согласование градостроительных условий.

Сегодня Поворозник опроверг информацию получении взятки, а также о факте задержания.

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