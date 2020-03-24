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Суд обязал ПриватБанк выплатить более 200 млн долларов офшорам Суркисов

Новости » Политика     24.03.2020 - 18:21
Суд обязал ПриватБанк выплатить более 200 млн долларов офшорам Суркисов
Фото: Григорий и Игорь Суркисы (УНИАН)

Банк обязали вернуть депозиты и проценты по ним

Печерский районный суд Киева обязал государственный "ПриватБанк" выплатить более 200 млн долларов оффшорам бизнесменов Григория и Игоря Суркисов. Об этом говорится в решении суда от 25 февраля.

В частности, Печерский райсуд подтвердил обязанность банка выполнить условия депозитных договоров с кипрскими компаниями Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments, который принадлежат братьям Суркисам.

Отметим, фактически этим решением суд обязал "ПриватБанк" вернуть депозиты на сумму более 200 млн долларов, которые размещались на счетах филиала банка на Кипре в 2012-2014 годах, а также проценты, начисленные до 17 февраля 2020 года.

Напомним, в июле Окружной административный суд Киева уже вставал на сторону Суркисов в деле о национализации "ПриватБанка". Предполагается, что в рамках национализации средства офшоров могли попасть под операцию bail-in - принудительную конвертацию в акции банка.

В сентябре 2017 года Генпрокуратура продолжала выяснять причину аннулирования кипрским филиалом "ПриватБанка" счетов компаний Суркисов.

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