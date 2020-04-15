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Катастрофа МАУ в Тегеране: в МИД отреагировали на предложенный Ираном меморандум

Новости » Политика     15.04.2020 - 14:56
Катастрофа МАУ в Тегеране: в МИД отреагировали на предложенный Ираном меморандум
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

По словам Дмитрия Кулебы, переговоры с Ираном продолжаются

Украина будет настаивать на установлении виновных в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране и выплате компенсации семьям погибших. Об этом в Twitter заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Министр отметил, что переговоры с Ираном, в том числе относительно получения и расшифровки "черных ящиков", до сих пор продолжаются.

"Сообщения СМИ о меморандуме Ирана следует воспринимать как... сообщения СМИ. Переговоры продолжаются. Работаем для получения "черных ящиков". Ключевое для нас: установление справедливости, выплата компенсаций семьям, привлечение к ответственности согласно нормам международного права", - заявил Кулеба.Катастрофа МАУ в Тегеране: в МИД отреагировали на предложенный Ираном меморандум

Напомним, сегодня появилась информация, что правительство Ирана направило в МИД Украины проект меморандума о взаимопонимании. Среди прочего, документ обязывает Украину и семьи погибших отказаться от права подавать в суд по делу об авиакатастрофе самолета МАУ.

В начале апреля член иранского парламента Хассан Норузи заявил, что иранские военные добились "хороших результатов", сбив гражданский авиалайнер. Он также сообщил, что никого из виновных в авиакатастрофе не арестовали и наказывать не планируют. В ответ Украина потребовала немедленных объяснений, почему виновных в январской авиакатастрофе украинского самолета до сих пор не привлекли к ответственности.

Авиакатастрофа под Тегераном произошла рано утром 8 января. Boeing 737 авиакомпании МАУ сбили военные Корпуса стражей исламской революции. Самолет упал в 15 км от аэропорта вылета, погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

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