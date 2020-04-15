США прекращают финансирование ВОЗ, - Трамп

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

По его словам, ВОЗ не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты приостанавливают финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

Трамп заявил, что "огромное количество времени" было потеряно из-за медлительности ВОЗ, а также из-за "прикрытия вспышки коронавируса в Китае".

"Реальность такова, что ВОЗ не смогла своевременно получать, проверять и обмениваться информацией. ВОЗ не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность", - сказал Трамп.

Трамп также обвинил ВОЗ в "противодействии запретам на поездки" и повторении "пропаганды" китайского правительства в том, что вирус не может передаваться от человека к человеку.

Ранее сообщалось, что сотрудники Белого дома предлагают президенту США Дональду Трампу создать альтернативу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на фоне публичного конфликта между американским лидером и ВОЗ.

Напомним, на прошлой неделе американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По его словам, ВОЗ была слишком ориентирована на Китай и ошибалась в отношении многих вещей в связи с пандемией коронавируса.