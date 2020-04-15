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Кабмин планирует ввести государственное регулирование цен на десять товаров

Новости » Финансовый кризис 2020     15.04.2020 - 15:45
Кабмин планирует ввести государственное регулирование цен на десять товаров
Фото: супермаркет (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украине удалось пока что избежать дефицита, но в правительстве готовят чрезвычайные меры

Кабинет министров и Минэкономики планируют ввести государственное регулирование цен на десять товаров. Об этом сказал на брифинге министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Как отметил Петрашко, сейчас правительство работает над тем, чтобы сохранить ценовую стабильность на социально значимые товары и внедрить инструмент регулирования.

"Это мука, сахар, макаронные изделия, молоко, яйца, хлеб, птица, масло сливочное, крупа гречневая", - сказал он.

Министр отметил, что правительство активно занимается вопросом продовольственной безопасности с марта 2020 года.

"Нам, кажется, удалось, сохранить товары без дефицита, то есть мы избежали дефицита продовольственных товаров на полках магазинов", - сказал он и добавил.

Напомним, 25 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины определить перечень социально значимых продуктов.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в марте 2020 года по сравнению с февралем, выросли на 0,8%. При этом в годовом измерении (до марта 2019 года) инфляция замедлилась до 2,3% с 2,4% в феврале 2020 года.

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