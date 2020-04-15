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Украина ужесточает карантин на границе, закрываются еще 10 КПП

Новости » Коронавирус     15.04.2020 - 13:33
Украина ужесточает карантин на границе, закрываются еще 10 КПП
Иллюстративное фото (twitter.com/DPSU_ua)

Пункты пропуска закрывают после максимального сокращения потока

Карантин в Украине снова ужесточается, принято решение о закрытии еще 10 пунктов пропуска на государственной границе. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, министр внутренних дел Арсен Аваков предложил внести в повестку дня распоряжение о закрытии пунктов пропуска.

"Фактически закрываем плюс 10 пунктов пропуска на границе для того, чтобы минимизировать сообщение. Там, насколько мы знаем, максимально сократился поток наших граждан, и эти пункты пропуска можно закрывать для повышения безопасности на период карантина", - отметил Шмыгаль.

Аваков уточнил, что закрываются пункты пропуска на границе с Молдовой, Польшей и Румынией.

Напомним, с 7 апреля на государственной границе Украины оставались открытыми всего 19 пунктов пропуска. При этом можно было пересечь границу собственным автотранспортом. Для пешего перехода граница закрыта. Таким образом, было закрыто 115 пунктов пропуска, а также прекращено пешеходное сообщение в 28 КПП.

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