Припиніть це негайно! Трамп розізлився на Іран через стягуванні платні за прохід по Ормузу

Президент США Дональд Трамп виступив із жорстким попередженням на адресу Тегерана. Причиною стали повідомлення про те, що Іран почав стягувати плату з танкерів за прохід через Ормузьку протоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Wall Street Journal .

Як і завжди, Трамп висловив своє обурення у соцмережі Truth Social і його реакція була емоційною.

"Є повідомлення про те, що Іран стягує плату з танкерів, які проходять через Ормузьку протоку. Краще б цього не було, а якщо так, то краще б їм зупинитися зараз! Президенте ДОНАЛЬД ДЖ. ТРАМП", - написав він.

Долар за барель: Іран хоче гроші в криптовалюті

Видання зазначає, що вимоги Тегерана мають конкретну ціну. Іранська влада прагне отримувати мито за безпечний прохід суден і це стало умовою для нинішньої паузи у воєнних діях.

План Ірану виглядає як масштабний збір з нафтових гігантів. Гроші вимагають за кожен барель на борту. Сума збору - еквівалент 1 долара за барель нафти оплатою виключно у криптовалюті.

Чим може відповісти Трамп

США налаштовані на радикальні заходи й Трамп зажадав від Ірану негайно відкрити водний шлях для вільної навігації. В іншому разі Вашингтон повернеться до застосування сили.

Йдеться про можливі удари по об'єктах інфраструктури. Президент підкреслив, що жодних домовленостей про платний проїзд не існує.

"Іран дуже погано, дехто б сказав, ганебно, дозволяючи нафті проходити через Ормузьку протоку. У нас немає такої угоди!", - заявив він у черговому дописі.

Трамп додав, що якщо протоку не розблокують, Ірану варто підготуватися до відновлення воєнних дій.