Німеччина готова захищати Ормузьку протоку: Мерц назвав Трампу умови

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про готовність підтримати місію із забезпечення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці, однак наголосив на необхідності міжнародного мандата.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Bloomberg.

Умова для участі Німеччини

Німеччина може долучитися до місії із захисту морських шляхів в Ормузькій протоці лише за наявності міжнародного мандата. Про це канцлер Фрідріх Мерц повідомив після розмови з президентом США Дональдом Трампом.

За його словами, оптимальним варіантом є рішення Ради Безпеки ООН, хоча на процес впливає позиція постійних членів, зокрема Росії, яка має право вето.

"Я знову сказав президенту Трампу вчора під час нашої розмови, що ми готові допомогти, наприклад, забезпечити прохід через Ормузьку протоку після мирної угоди", – сказав Мерц.

Запити США та роль союзників

Вашингтон очікує від європейських партнерів конкретних зобов’язань щодо участі у забезпеченні безпеки регіону після завершення бойових дій в Ірані.

Зокрема, США закликають союзників у найкоротші строки представити власні плани.

Водночас коаліція під проводом Великої Британії, до якої входять понад 40 країн, включно з європейськими державами, Японією та Канадою, вже висловила готовність сприяти відкриттю протоки.

Через неї проходить близько 20% світових постачань нафти і газу, тому її блокування спричинило різке зростання цін та побоювання дефіциту енергоносіїв.

Політичні нюанси та НАТО

Канцлер також наголосив, що участь Німеччини потребує схвалення нижньої палати парламенту. За його словами, американська сторона це розуміє.

"Американський президент знає про це і також поважає це", – зазначив Мерц.

Окремо сторони обговорили ситуацію довкола НАТО.

Раніше Дональд Трамп критикував союзників, звинувачуючи їх у недостатній підтримці та навіть допускав можливість виходу США з альянсу.

Держсекретар Марко Рубіо також заявляв про можливий перегляд відносин після завершення війни в Ірані.

Мерц підкреслив намір продовжити діалог із Вашингтоном напередодні саміту НАТО та наголосив на важливості збереження альянсу для безпеки Європи.

"Я твердо маю намір зробити все можливе, щоб зберегти захист НАТО для Європи", – сказав Мерц. "Цей альянс, принаймні наразі, незамінний".