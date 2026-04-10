В Греції та ООН розлютились через план Трампа та Ірана: чим небезпечна "плата за прохід" по Ормузу

Президент США Дональд Трамп запропонував запровадити спільну з Іраном систему оплати за прохід суден через Ормузьку протоку. Ця ініціатива вже викликала жорстку критику з боку міжнародної спільноти та профільних організацій, через ризик "дурного прикладу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію від Reuters .

Міжнародна морська організація ООН (IMO) виступила з різким попередженням. Стягнення плати за транзит міжнародними водами порушує усталені правила. Жодна чинна угода не дозволяє запроваджувати такі мита. Це рішення може зруйнувати глобальну систему судноплавства.

Речник відомства наголосив на незаконності такої ідеї. Будь-які збори в протоках стануть точкою неповернення для морського права.

"Немає жодної міжнародної угоди, яка б вводила плату за транзит міжнародними протоками. Будь-яка така плата створить небезпечний прецедент", - заявили в ООН.

Греція, яка володіє найбільшим торгівельним флотом у світі, обурена пропозицією. Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс назвав план Ірану та США неприпустимим.

У коментарі журналістам Міцотакіс підкреслив, що правила гри не можуть змінюватися під час або після конфліктів.

"Я не думаю, що міжнародна спільнота буде готова прийняти те, що Іран встановлює пункт стягнення плати за проїзд для кожного судна, яке перетинає протоку", - заявив голова грецького уряду.

Він також додав:

"Ця угода не може, повторюю, не може включати певний збір, який кораблі повинні будуть сплачувати щоразу, коли перетинають протоку. Цього не було до початку війни, і цього не може бути після її закінчення".

Чому Ормузька протока є критично важливою

Цей водний шлях - "сонна артерія" світової економіки. Протока розташована між Іраном, Оманом та ОАЕ. Через неї пролягають головні маршрути експорту нафти з Перської затоки.

Ключові цифри:

20 мільйонів барелів нафти проходять тут щодня;

п'ята частина всього світового скрапленого газу транспортується цим шляхом;

протока є найважливішим енергетичним вузлом планети.

Що саме пропонує Трамп

Президент США бачить у протоці джерело великих грошей. Він вважає, що спільне з Іраном "підприємство" допоможе захистити регіон. За його словами, це відкриє шлях до реконструкції іранської економіки.