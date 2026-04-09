Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Трамп хоче перекласти безпеку Ормузької протоки на союзників, - Bloomberg

12:20 09.04.2026 Чт
Вашингтон вимагає конкретних зобов’язань вже найближчими днями
Трамп хоче перекласти безпеку Ормузької протоки на союзників, - Bloomberg Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

США вимагають від європейських союзників конкретних зобов’язань щодо забезпечення безпеки Ормузької протоки після припинення бойових дій в Ірані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Агентство з посиланням на високопоставленого представника НАТО пише, що від країн вимагають надання конкретних планів щодо забезпечення судноплавства протягом кількох днів.

За словами джерела, цей запит було подано під час обговорень між офіційними особами США і НАТО в Білому домі, де американський президент Дональд Трамп зустрічався з генсеком альянсу Марком Рютте. Консультації також відбулись у Пентагоні та Держдепартаменті.

Bloomberg нагадало, що очолювана Британією коаліція з понад 40 країн, до якої входять багато європейських держав, Японія та Канада, пообіцяла допомогти відкрити Ормузьку протоку після припинення бойових дій на Близькому Сході.

Закриття протоки призвело до різкого зростання світових цін на енергоносії та викликало побоювання щодо наближення дефіциту палива.

Перемир'я між США та Іраном

Нагадаємо, у ніч на 8 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про двотижневе перемир'я з Іраном. До цієї угоди приєднався й Ізраїль, а за 14 днів сторони планували остаточно фіксувати мирні домовленості.

Проте режим припинення вогню фактично не запрацював - вже за кілька годин стало відомо, що Ізраїль та Іран продовжують обмінюватися ударами. Після цього Іран повністю зупинив судноплавство через Ормузьку протоку.

Зазначимо, вчора, 8 квітня, Іран повідомив, що вимагатиме оплату у криптовалюті за прохід нафтових танкерів через Ормузьку протоку протягом тимчасового перемир’я зі США.

Тристоронні переговори з РФ відкладено: Зеленський назвав несподівану причину
