Прекратите это немедленно! Трамп разозлился на Иран из-за взимание платы за проход по Ормузу

Президент США Дональд Трамп выступил с жестким предупреждением в адрес Тегерана. Причиной стали сообщения о том, что Иран начал взимать плату с танкеров за проход через Ормузский пролив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Wall Street Journal .

Как и всегда, Трамп выразил свое возмущение в соцсети Truth Social и его реакция была эмоциональной.

"Есть сообщения о том, что Иран взимает плату с танкеров, которые проходят через Ормузский пролив. Лучше бы этого не было, а если так, то лучше бы им остановиться сейчас! Президент ДОНАЛЬД ДЖ. ТРАМП", - написал он.

Доллар за баррель: Иран хочет деньги в криптовалюте

Издание отмечает, что требования Тегерана имеют конкретную цену. Иранские власти стремятся получать пошлину за безопасный проход судов и это стало условием для нынешней паузы в военных действиях.

План Ирана выглядит как масштабный сбор с нефтяных гигантов. Деньги требуют за каждый баррель на борту. Сумма сбора - эквивалент 1 доллара за баррель нефти с оплатой исключительно в криптовалюте.

Чем может ответить Трамп

США настроены на радикальные меры и Трамп потребовал от Ирана немедленно открыть водный путь для свободной навигации. В противном случае Вашингтон вернется к применению силы.

Речь идет о возможных ударах по объектам инфраструктуры. Президент подчеркнул, что никаких договоренностей о платном проезде не существует.

"Иран очень плохо, некоторые бы сказали, позорно, позволяя нефти проходить через Ормузский пролив. У нас нет такого соглашения!", - заявил он в очередной заметке.

Трамп добавил, что если пролив не разблокируют, Ирану стоит подготовиться к возобновлению военных действий.