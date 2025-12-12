Прилуки і кілька населених пунктів знеструмлено через обстріл РФ

Удари по енергетичним об'єктам у Чернігівській області

Раніше повідомлялось, що 5 грудня Чернігівська область майже повністю залишилась без світла через системну аварію.

Також російські війська 16 листопада атакували енергетичний об'єкт у Чернігівській області. Частина громад Корюківського району залишилися без світла.

За день до цього, 15 листопада, російські окупанти атакували важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі. Значна частина Чернігівської області також залишилася без світла.

Відключення світла

З початку осені Росія посилила масштабні удари по енергетичних об'єктах України. У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі через ворожі удари в Україні запровадили погодинні відключення електроенергії.

