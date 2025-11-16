Росіяни знову вдарили по енергооб'єкту на Чернігівщині: яка ситуація зі світлом

Фото: росіяни знову вдарили по енергооб'єкту на Чернігівщині (Getty Images)

Російські війська 16 листопада знову атакували енергетичний об'єкт у Чернігівській області. Частина громад Корюківського району залишилися без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Чернігівобленерго".

"На жаль, знову маємо пошкодження енергооб'єкта внаслідок ворожого обстрілу в Корюківському районі. Знеструмлена частина громад району", - йдеться в повідомленні. Мешканців просять зберігати спокій, інформаційну тишу і заходи власної безпеки. У "Чернігівобленерго" зазначили, що щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт.