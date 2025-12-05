ua en ru
Пт, 05 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Чернігівська область майже повністю залишилась без світла: у чому причина

П'ятниця 05 грудня 2025 14:50
UA EN RU
Чернігівська область майже повністю залишилась без світла: у чому причина Фото: Чернігівська область майже повністю залишилась без світла (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Чернігівська область сьогодні вдень, 5 грудня, майже повністю залишилась без світла через системну аварію, тривають ремонтні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Чернігівобленерго".

"О 14:12 внаслідок системної аварії в мережі в області знеструмлено 90% абонентів", - зазначили у "Чернігівобленерго".

Повідомляється, що спеціалісти вже працюють над усуненням критичної несправності, також у Обленерго закликали користувачів зберігати спокій і терпіння.

РФ посилила удари по енергетиці України

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російські війська вночі атакували енергетику у кількох регіонах, у чотирьох областях зафіксовані знеструмлення. Енергетики вже працюють над відновленням. Зокрема, зафіксовані влучання у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.

Також раніше повідомлялось, що у п'ятницю, 5 грудня, в Україні продовжать діяти графіки вимкнень електроенергії. Протягом доби одночасно відключатимуть від 0,5 до 3 черг споживачів.

За словами глави "Укренерго" Віталія Зайченка, наразі найскладніша ситуація зі світлом у Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. Окупанти постійно обстрілюють там енергетичні об'єкти.

Раніше в Міненерго пояснювали, що зараз ключова ціль для України - це мати більш-менш прогнозовані графіки вимкнення електроенергії. Про відмову від відключень зараз мови не йде - але енергетики роблять все, щоб було більше часу зі світлом.

Раніше на тлі ударів ворога три українські атомні електростанції були вимушені зменшити свою потужність 19 листопада, після того як росіяни обстріляли енергетичні обʼєкти навколо станцій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія Чернігівська область Графіки відключення світла Вторгнення Росії до України
Новини
НАБУ та СБУ викрили злочинну групу, яку очолювала нардепка Скороход, - джерела
НАБУ та СБУ викрили злочинну групу, яку очолювала нардепка Скороход, - джерела
Аналітика
Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни