Прилуки и несколько населенных пунктов обесточены из-за обстрела РФ

Удары по энергетическим объектам в Черниговской области

Ранее сообщалось, что 5 декабря Черниговская область почти полностью осталась без света из-за системной аварии.

Также российские войска 16 ноября атаковали энергетический объект в Черниговской области. Часть общин Корюковского района остались без света.

За день до этого, 15 ноября, российские оккупанты атаковали важный энергообъект в Нежинском районе. Значительная часть Черниговской области также осталась без света.

Отключение света

С начала осени Россия усилила масштабные удары по энергетическим объектам Украины. В связи со сложной ситуацией в энергосистеме из-за вражеских ударов в Украине ввели почасовые отключения электроэнергии.

