Прилуки і кілька населених пунктів знеструмлено через обстріл РФ

Чернігівська область, П'ятниця 12 грудня 2025 22:10
Прилуки і кілька населених пунктів знеструмлено через обстріл РФ Ілюстративне фото: оселя без світла (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Внаслідок обстрілу пошкоджено важливий енергооб'єкт у Прилуцькому районі. Знеструмлено низку населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Чернігівобленерго" у Telegram.

Згідно із повідомленням, внаслідок чергового російського обстрілу було пошкоджено важливий енергетичний об'єкт у Прилуцькому районі, що призвело до знеструмлення кількох населених пунктів.

"Просимо зберігати спокій і заходи власної безпеки! Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт", - ідеться у повідомленні "Чернігівобленерго".

Удари по енергетичним об'єктам у Чернігівській області

Раніше повідомлялось, що 5 грудня Чернігівська область майже повністю залишилась без світла через системну аварію.

Також російські війська 16 листопада атакували енергетичний об'єкт у Чернігівській області. Частина громад Корюківського району залишилися без світла.

За день до цього, 15 листопада, російські окупанти атакували важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі. Значна частина Чернігівської області також залишилася без світла.

Відключення світла

З початку осені Росія посилила масштабні удари по енергетичних об'єктах України. У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі через ворожі удари в Україні запровадили погодинні відключення електроенергії.

У ДТЕК повідомили, яка різниця між екстреними відключеннями й блекаутом.

Українцям пояснили також, чому графіки відключень світла можуть змінюватися впродовж дня й що таке черги відключень електроенергії (як вони працюють).

