ua en ru
Пт, 12 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Прилуки и несколько населенных пунктов обесточены из-за обстрела РФ

Черниговская область, Пятница 12 декабря 2025 22:10
UA EN RU
Прилуки и несколько населенных пунктов обесточены из-за обстрела РФ Иллюстративное фото: дом без света (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В результате обстрела поврежден важный энергообъект в Прилуцком районе. Обесточен ряд населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Черниговоблэнерго" в Telegram.

Согласно сообщению, в результате очередного российского обстрела был поврежден важный энергетический объект в Прилуцком районе, что привело к обесточиванию нескольких населенных пунктов.

"Просим сохранять спокойствие и меры собственной безопасности! Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам", - говорится в сообщении "Черниговоблэнерго".

Удары по энергетическим объектам в Черниговской области

Ранее сообщалось, что 5 декабря Черниговская область почти полностью осталась без света из-за системной аварии.

Также российские войска 16 ноября атаковали энергетический объект в Черниговской области. Часть общин Корюковского района остались без света.

За день до этого, 15 ноября, российские оккупанты атаковали важный энергообъект в Нежинском районе. Значительная часть Черниговской области также осталась без света.

Отключение света

С начала осени Россия усилила масштабные удары по энергетическим объектам Украины. В связи со сложной ситуацией в энергосистеме из-за вражеских ударов в Украине ввели почасовые отключения электроэнергии.

В ДТЭК сообщили, какая разница между экстренными отключениями и блэкаутом.

Украинцам объяснили также, почему графики отключений света могут меняться в течение дня и что такое очереди отключений электроэнергии (как они работают).

Читайте РБК-Украина в Google News
Черниговоблэнерго Электроэнергия
Новости
Россия ударила баллистикой по кораблям в портах Одессы и Черноморска (фото, видео)
Россия ударила баллистикой по кораблям в портах Одессы и Черноморска (фото, видео)
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе