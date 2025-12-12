Росія вдарила балістикою по кораблях в портах Одеси і Чорноморська (фото, відео)

У п'ятницю, 12 грудня, російські окупанти завдали ракетного удару по портах Чорноморська і Одеси. Внаслідок атаки пошкоджено пором під прапором Туреччини і виникла пожежа на одному з суден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського та міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулебу в Telegram .

"Сьогоднішній російський удар, як і багато інших подібних ударів, не мав і не міг мати жодного воєнного сенсу. Було пошкоджене цивільне судно в порту Чорноморськ", - зазначив Зеленський.

Президент зауважив, що це вчергове доводить, що РФ не тільки не сприймає серйозно шанс на дипломатію, який є зараз, але й намагається знищити нормальне життя в Україні.

"Зараз в Одесі та Чорноморську робиться все для захисту життя. Так само, як у Харкові, Сумах, Херсоні, Запоріжжі та містах нашої Донеччини", - наголосив лідер країни.

Кулеба повідомив, що у Чорноморському порту пошкоджено пором під прапором Туреччини, попередньо без постраждалих. Він додав, що на борту одного із суден виникла пожежа.

В Одеському порту поранений працівник приватної компанії, він отримує медичну допомогу. Також пошкоджений контейнерний перевантажувач.

"Удар спрямований по цивільній логістиці та торговельному судноплавству. Росія системно атакує портову інфраструктуру, яка забезпечує перевезення продовольства та вантажів для світових ринків", - зазначив міністр.

Він розповів, що наразі проводиться оцінка стану об’єктів і суден. Вже почалися відновлювальні заходи у взаємодії з портовими адміністраціями та екстреними службами.