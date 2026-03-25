Приходити будуть додому: українців попередили про масштабне опитування та його умови

В Україні стартує масштабне обстеження доходів та умов життя населення. До випадково відібраних домогосподарств завітають офіційні інтерв'юери.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію на офіційному вебпорталі Державної служби статистики України.
Головне:
Українцям розповіли, що у березні 2026 року Держстат розпочинає проведення обстеження доходів і умов життя громадян - EU-SILC.
Уточнюється, що обстеження EU-SILC:
Триватиме воно до червня 2026 року.
"Опитування населення проводяться в усіх країнах світу, адже без цих даних держава не може повноцінно розуміти, як живуть люди, і ухвалювати обґрунтовані рішення", - нагадав голова Держстату Арсен Макарчук.
Мета обстеження EU-SILC - отримати об'єктивну інформацію про:
Наголошується, що отримані дані допоможуть державі ухвалювати виважені й обґрунтовані рішення щодо:
Тим часом міжнародним партнерам така інформація допоможе схвалювати рішення щодо підтримки українців у відновленні країни.
У Держстаті повідомили, що в цілому до вибірки включено понад 18 тисяч домогосподарств у 22 регіонах України (за винятком тимчасово окупованих територій і зон активних бойових дій).
При цьому кожне домогосподарство, відібране для опитування:
Українців попередили, що до випадково відібраних домогосподарств завітає офіційний працівник органу державної статистики - фахівець з інтерв'ювання, який повинен показати:
"Жодні адміністративні дані чи реєстри не дають повної картини – вони фіксують формальні показники, але не відповідають на питання, як живуть українські родини, з якими викликами стикаються та як оцінюють якість свого життя. Саме тому ми збираємо інформацію безпосередньо від людей", - пояснив Макарчук.
Оскільки обстеження EU-SILC є вибірковим, для участі в ньому домогосподарства відбираються із застосуванням процедури випадкового відбору (враховуючи лише ознаку його територіального розташування).
Якщо адреса того чи іншого домогосподарства потрапила до вибірки, перший раз фахівець з інтерв'ювання відвідає його для того, щоб узгодити з людьми спосіб проходження обстеження:
"Участь в опитуванні є добровільною, а конфіденційність відповідей - гарантованою", - наголосили у Держстаті.
Уточнюється, що отримані дані знеособлюються і не містять персональних ідентифікаторів.
"Жодних банківських реквізитів, паролів або сум на рахунках не запитують. Результати не використовуються для перевірок чи оподаткування. Усі інтерв'юери діють відповідно до ЗУ "Про офіційну статистику", - пояснили українцям.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні продукти замість утилізації будуть передавати нужденним.
Крім того, ми пояснювали, кому з українців гарантована допомога від ООН (виплати до 10 800 гривень або продукти).
Читайте також, як змінився "Національний кешбек" - за які покупки українці отримають більше і навпаки.