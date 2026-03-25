Приходити будуть додому: українців попередили про масштабне опитування та його умови

Головне: Масштаб події : Держстат залучає до обстеження понад 18 тисяч домогосподарств у більшості регіонів України.

: Держстат залучає до обстеження понад 18 тисяч домогосподарств у більшості регіонів України. Мета опитування : отримані дані допоможуть державі та міжнародним партнерам оцінити реальний рівень бідності та добробуту українців.

: отримані дані допоможуть державі та міжнародним партнерам оцінити реальний рівень бідності та добробуту українців. Особливості візитів : фахівці з інтерв'ювання відвідують лише випадково відібрані адреси та зобов'язані мати при собі спеціальні документи.

: фахівці з інтерв'ювання відвідують лише випадково відібрані адреси та зобов'язані мати при собі спеціальні документи. Формат участі : людям пропонують три різні способи надання інформації, один з яких не потребує особистого спілкування.

: людям пропонують три різні способи надання інформації, один з яких не потребує особистого спілкування. Гарантії безпеки: участь в обстеженні є добровільною, а всі отримані відповіді - суворо конфіденційними.

Що це за обстеження та як довго триватиме

Українцям розповіли, що у березні 2026 року Держстат розпочинає проведення обстеження доходів і умов життя громадян - EU-SILC.

Уточнюється, що обстеження EU-SILC:

базується на методології, затвердженій Євростатом;

є унікальним джерелом інформації для оцінки рівня життя населення та аналізу ситуації з бідністю в Україні та регіонах.

Триватиме воно до червня 2026 року.

"Опитування населення проводяться в усіх країнах світу, адже без цих даних держава не може повноцінно розуміти, як живуть люди, і ухвалювати обґрунтовані рішення", - нагадав голова Держстату Арсен Макарчук.

В Україні запускають європейське опитування населення (інфографіка: stat.gov.ua)

Мета обстеження - чим допоможуть отримані дані

Мета обстеження EU-SILC - отримати об'єктивну інформацію про:

умови життя;

матеріальне становище родин;

рівень бідності різних соціально-демографічних груп населення.

Наголошується, що отримані дані допоможуть державі ухвалювати виважені й обґрунтовані рішення щодо:

соціального захисту різних соціально-демографічних груп населення;

запобігання розвитку процесів бідності, які особливо загострилися в умовах стану війни.

Тим часом міжнародним партнерам така інформація допоможе схвалювати рішення щодо підтримки українців у відновленні країни.

Перший крок обстеження - до чого готуватись

У Держстаті повідомили, що в цілому до вибірки включено понад 18 тисяч домогосподарств у 22 регіонах України (за винятком тимчасово окупованих територій і зон активних бойових дій).

При цьому кожне домогосподарство, відібране для опитування:

є унікальним;

є важливим для обстеження;

не може бути замінене іншим.

Українців попередили, що до випадково відібраних домогосподарств завітає офіційний працівник органу державної статистики - фахівець з інтерв'ювання, який повинен показати:

службове посвідчення;

документ, що підтверджує його особу.

"Жодні адміністративні дані чи реєстри не дають повної картини – вони фіксують формальні показники, але не відповідають на питання, як живуть українські родини, з якими викликами стикаються та як оцінюють якість свого життя. Саме тому ми збираємо інформацію безпосередньо від людей", - пояснив Макарчук.

Як можна долучитись до обстеження EU-SILC

Оскільки обстеження EU-SILC є вибірковим, для участі в ньому домогосподарства відбираються із застосуванням процедури випадкового відбору (враховуючи лише ознаку його територіального розташування).

Якщо адреса того чи іншого домогосподарства потрапила до вибірки, перший раз фахівець з інтерв'ювання відвідає його для того, щоб узгодити з людьми спосіб проходження обстеження:

самостійно - за допомогою заповнення онлайн-анкети на порталі stat.gov.ua (за допомогою кнопки "Пройти опитування" у розділі "Респондентам"/"Опитування населення").

по телефону - надавши свій контактний номер фахівцю з інтерв'ювання під час його візиту;

через особисте інтерв'ю - з фахівцем з інтерв'ювання під час його візиту.

"Участь в опитуванні є добровільною, а конфіденційність відповідей - гарантованою", - наголосили у Держстаті.

Уточнюється, що отримані дані знеособлюються і не містять персональних ідентифікаторів.

"Жодних банківських реквізитів, паролів або сум на рахунках не запитують. Результати не використовуються для перевірок чи оподаткування. Усі інтерв'юери діють відповідно до ЗУ "Про офіційну статистику", - пояснили українцям.