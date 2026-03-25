Приходить будут домой: украинцев предупредили о масштабном опросе и его условиях

В Украине стартует масштабное обследование доходов и условий жизни населения. Случайно отобранные домохозяйства посетят официальные интервьюеры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию на официальном вебпортале Государственной службы статистики Украины.
Украинцам рассказали, что в марте 2026 года Госстат начинает проведение обследования доходов и условий жизни граждан - EU-SILC.
Уточняется, что обследование EU-SILC:
Продлится оно до июня 2026 года.
"Опросы населения проводятся во всех странах мира, ведь без этих данных государство не может полноценно понимать, как живут люди, и принимать обоснованные решения", - напомнил глава Госстата Арсен Макарчук.
Цель обследования EU-SILC - получить объективную информацию:
Подчеркивается, что полученные данные помогут государству принимать взвешенные и обоснованные решения насчет:
Между тем международным партнерам такая информация поможет принимать решения о поддержке украинцев в восстановлении страны.
В Госстате сообщили, что в целом в выборку включено более 18 тысяч домохозяйств в 22 регионах Украины (за исключением временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий).
При этом каждое домохозяйство, отобранное для опроса:
Украинцев предупредили, что случайно отобранные домохозяйства посетит официальный работник органа государственной статистики - специалист по интервьюированию, который должен показать:
"Никакие административные данные или реестры не дают полной картины - они фиксируют формальные показатели, но не отвечают на вопрос, как живут украинские семьи, с какими вызовами сталкиваются и как оценивают качество своей жизни. Именно поэтому мы собираем информацию непосредственно от людей", - объяснил Макарчук.
Поскольку обследование EU-SILC является выборочным, для участия в нем домохозяйства отбираются с применением процедуры случайного отбора (учитывая только признак его территориального расположения).
Если адрес того или иного домохозяйства попал в выборку, первый раз специалист по интервьюированию посетит его для того, чтобы согласовать с людьми способ прохождения обследования:
"Участие в опросе является добровольным, а конфиденциальность ответов - гарантированной", - подчеркнули в Госстате.
Уточняется, что полученные данные обезличиваются и не содержат персональных идентификаторов.
"Никаких банковских реквизитов, паролей или сумм на счетах не запрашивают. Результаты не используются для проверок или налогообложения. Все интервьюеры действуют в соответствии с ЗУ "Об официальной статистике", - объяснили украинцам.
