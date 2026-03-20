Більше 80% зарплати - на "виживання": як насправді виглядає місячний бюджет українців
Впродовж минулого року головною статтею витрат для більшості українців стали базові потреби. На дозвілля чи заощадження з місячного бюджету залишаються буквально копійки.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на результати дослідження Deloitte Ukraine про споживацькі настрої українців.
Головне:
- Левова частка на "базу": 84% місячного бюджету українці витрачають на товари та послуги першої необхідності.
- Різниця в цифрах: для порівняння, у Німеччині та Нідерландах на базові потреби витрачають лише 56-59% доходу.
- Життя без відпочинку: на дозвілля й туризм у середньостатистичного українця залишається лише 1% бюджету, тоді як у Європі йдеться про 16-17%.
- Основні чеки: найбільше грошей українці витрачають на продукти харчування та обов'язкові щомісячні платежі.
- Мрії про баланс: в ідеальному бюджеті українці хотіли б витрачати на "базу" лише 46%, щоб більше грошей залишалось на заощадження та відпочинок.
Основна стаття витрат українців
Згідно з результатами проведеного дослідження, впродовж 2025 року українці:
- частіше, ніж раніше, купували товари онлайн;
- регулярно користувалися доставкою та поштоматами;
- дедалі більше орієнтувалися на відгуки інших користувачів і соціальні мережі під час вибору покупок.
При цьому головною статтею витрат залишаються сьогодні базові потреби.
"Сучасний український споживач поєднує прагматичність, цифрову обізнаність і чітку ціннісну позицію", - розповів лідер напряму ритейлу Deloitte Ukraine Олександр Ямпольський.
Він пояснив, що у витратах громадян переважає необхідне, але під час вибору брендів для багатьох важливою залишається позиція компаній:
- 62% українців свідомо уникають брендів, пов'язаних із ринком РФ;
- 87% - продовжують підтримувати Збройні сили України.
"Саме ця комбінація формує сучасну економічну реальність країни", - наголосив експерт.
Особливості споживацької поведінки українців (інфографіка: deloitte.com)
Як розподіляється місячний бюджет
Найбільша частка витрат українців - 84% місячного бюджету - припадає на товари та послуги першої необхідності.
В цілому ж витрати людей розподіляються так:
- обов'язкові платежі (комунальні платежі, орендна плата, платежі за боргами/ кредитами/іпотекою тощо) - 31% (бажаний розподіл - 10%);
- продукти харчування (зокрема, алкогольні напої), крім ресторанів/кафе - 40% (бажаний розподіл - 26%);
- одяг та взуття - 5% (бажаний розподіл - 9%);
- електроніка, побутова техніка й товари домашнього вжитку - 1% (бажаний розподіл - 6%);
- дозвілля (зокрема, ресторани/кафе), відпочинок і туризм - 1% (бажаний розподіл - 12%);
- охорона здоров'я - 9% (бажаний розподіл - 8%);
- транспортні витрати (громадський транспорт, таксі, паливо для автомобіля, залізничний транспорт тощо) - 4% (бажаний розподіл - 2%);
- послуги в галузі освіти, спорту, краси (салони, СПА, перукарні тощо) - 0,4% (бажаний розподіл - 3%);
- цифрові послуги (мобільний зв'язок, інтернет, кабельне ТБ, стримінгові платформи) - 4% (бажаний розподіл - 2%);
- донати/благодійність - 1% (бажаний розподіл - 3%);
- заощадження та інвестиції - 2% (бажаний розподіл - 19%).
У "бажаному" бюджеті українці демонструють прагнення до більш збалансованої структури витрат - зменшити частку витрат на базові потреби до 46%, натомість збільшити витрати на дозвілля до 12% й підвищити частку заощаджень та інвестицій до 19%.
Розподіл місячного бюджету українців (інфографіка: deloitte.com)
Виходячи з результатів дослідження, українці витрачають на базові потреби значно більше, ніж європейці.
Так, порівняння структури витрат українців із бюджетами споживачів в інших країнах продемонструвало суттєву різницю у розподілі витрат між українцями та мешканцями європейських держав.
Наприклад найбільша частка витрат українців припадає на товари та послуги першої необхідності - 84% місячного бюджету, тоді як у Німеччині та Нідерландах цей показник становить 56-59%.
Найменше українці витрачають на дозвілля - лише 1% загального бюджету, тоді як в європейських країнах ця частка сягає 16-17%.
Розподіл місячного бюджету українців у порівнянні з бюджетом споживачів у інших країнах (інфографіка: deloitte.com)
Як найчастіше здійснюються покупки
Базові покупки українці у 2025 році здійснювали, переважно, у фізичних магазинах:
- 76% споживачів купують офлайн продукти харчування (72% у 2024 році);
- 63% - лікарські засоби (59% у 2024 році);
- 66% - товари домашнього вжитку та побутову хімію (64% у 2024 році).
При цьому онлайн-сегмент минулого року продовжив зміцнювати свої позиції:
- 18% українців купували електроніку та побутову техніку онлайн (17% у 2024 році);
- 18% - косметичні засоби та парфумерію (15% у 2024 році);
- 17% - одяг і взуття (15% у 2024 році).
Купівельна активність українців офлайн та онлайн (інфографіка: deloitte.com)
"У 2025 році ключовим чинником поведінки покупців стала чутливість до ціни. Ми бачимо, що українці дедалі частіше обирають дискаунтерні формати, планують покупки й активніше реагують на акції та товари private label", - розповіла СЕО ТОВ "АТБ-маркет" Наталя Шаповалова.
Водночас вона визнала: "Попри непрості економічні умови, споживча активність відновлюється швидше, ніж очікувалося".
"А магазини "біля дому" й надалі залишаються одним із найпопулярніших форматів", - підсумувала експерт.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зміняться цінники на молочні та м'ясні продукти до кінця березня та Великодня.
Крім того, пи пояснювали, на що українці витрачають найбільше грошей з карток.
Читайте також, як змінився "Національний кешбек" - за які покупки українці отримають більше і навпаки.