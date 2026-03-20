Більше 80% зарплати - на "виживання": як насправді виглядає місячний бюджет українців

07:34 20.03.2026 Пт
4 хв
На базові потреби "розлітаються" 84% грошей, тож на все інше майже нічого не лишається
aimg Ірина Костенко
Українці витрачають на базові потреби більше, ніж європейці (фото ілюстративне: Getty Images)

Впродовж минулого року головною статтею витрат для більшості українців стали базові потреби. На дозвілля чи заощадження з місячного бюджету залишаються буквально копійки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на результати дослідження Deloitte Ukraine про споживацькі настрої українців.

Головне:

  • Левова частка на "базу": 84% місячного бюджету українці витрачають на товари та послуги першої необхідності.
  • Різниця в цифрах: для порівняння, у Німеччині та Нідерландах на базові потреби витрачають лише 56-59% доходу.
  • Життя без відпочинку: на дозвілля й туризм у середньостатистичного українця залишається лише 1% бюджету, тоді як у Європі йдеться про 16-17%.
  • Основні чеки: найбільше грошей українці витрачають на продукти харчування та обов'язкові щомісячні платежі.
  • Мрії про баланс: в ідеальному бюджеті українці хотіли б витрачати на "базу" лише 46%, щоб більше грошей залишалось на заощадження та відпочинок.

Основна стаття витрат українців

Згідно з результатами проведеного дослідження, впродовж 2025 року українці:

  • частіше, ніж раніше, купували товари онлайн;
  • регулярно користувалися доставкою та поштоматами;
  • дедалі більше орієнтувалися на відгуки інших користувачів і соціальні мережі під час вибору покупок.

При цьому головною статтею витрат залишаються сьогодні базові потреби.

"Сучасний український споживач поєднує прагматичність, цифрову обізнаність і чітку ціннісну позицію", - розповів лідер напряму ритейлу Deloitte Ukraine Олександр Ямпольський.

Він пояснив, що у витратах громадян переважає необхідне, але під час вибору брендів для багатьох важливою залишається позиція компаній:

  • 62% українців свідомо уникають брендів, пов'язаних із ринком РФ;
  • 87% - продовжують підтримувати Збройні сили України.

"Саме ця комбінація формує сучасну економічну реальність країни", - наголосив експерт.

Більше 80% зарплати - на &quot;виживання&quot;: як насправді виглядає місячний бюджет українцівОсобливості споживацької поведінки українців (інфографіка: deloitte.com)

Як розподіляється місячний бюджет

Найбільша частка витрат українців - 84% місячного бюджету - припадає на товари та послуги першої необхідності.

В цілому ж витрати людей розподіляються так:

  • обов'язкові платежі (комунальні платежі, орендна плата, платежі за боргами/ кредитами/іпотекою тощо) - 31% (бажаний розподіл - 10%);
  • продукти харчування (зокрема, алкогольні напої), крім ресторанів/кафе - 40% (бажаний розподіл - 26%);
  • одяг та взуття - 5% (бажаний розподіл - 9%);
  • електроніка, побутова техніка й товари домашнього вжитку - 1% (бажаний розподіл - 6%);
  • дозвілля (зокрема, ресторани/кафе), відпочинок і туризм - 1% (бажаний розподіл - 12%);
  • охорона здоров'я - 9% (бажаний розподіл - 8%);
  • транспортні витрати (громадський транспорт, таксі, паливо для автомобіля, залізничний транспорт тощо) - 4% (бажаний розподіл - 2%);
  • послуги в галузі освіти, спорту, краси (салони, СПА, перукарні тощо) - 0,4% (бажаний розподіл - 3%);
  • цифрові послуги (мобільний зв'язок, інтернет, кабельне ТБ, стримінгові платформи) - 4% (бажаний розподіл - 2%);
  • донати/благодійність - 1% (бажаний розподіл - 3%);
  • заощадження та інвестиції - 2% (бажаний розподіл - 19%).

У "бажаному" бюджеті українці демонструють прагнення до більш збалансованої структури витрат - зменшити частку витрат на базові потреби до 46%, натомість збільшити витрати на дозвілля до 12% й підвищити частку заощаджень та інвестицій до 19%.

Більше 80% зарплати - на &quot;виживання&quot;: як насправді виглядає місячний бюджет українцівРозподіл місячного бюджету українців (інфографіка: deloitte.com)

Виходячи з результатів дослідження, українці витрачають на базові потреби значно більше, ніж європейці.

Так, порівняння структури витрат українців із бюджетами споживачів в інших країнах продемонструвало суттєву різницю у розподілі витрат між українцями та мешканцями європейських держав.

Наприклад найбільша частка витрат українців припадає на товари та послуги першої необхідності - 84% місячного бюджету, тоді як у Німеччині та Нідерландах цей показник становить 56-59%.

Найменше українці витрачають на дозвілля - лише 1% загального бюджету, тоді як в європейських країнах ця частка сягає 16-17%.

Більше 80% зарплати - на &quot;виживання&quot;: як насправді виглядає місячний бюджет українцівРозподіл місячного бюджету українців у порівнянні з бюджетом споживачів у інших країнах (інфографіка: deloitte.com)

Як найчастіше здійснюються покупки

Базові покупки українці у 2025 році здійснювали, переважно, у фізичних магазинах:

  • 76% споживачів купують офлайн продукти харчування (72% у 2024 році);
  • 63% - лікарські засоби (59% у 2024 році);
  • 66% - товари домашнього вжитку та побутову хімію (64% у 2024 році).

При цьому онлайн-сегмент минулого року продовжив зміцнювати свої позиції:

  • 18% українців купували електроніку та побутову техніку онлайн (17% у 2024 році);
  • 18% - косметичні засоби та парфумерію (15% у 2024 році);
  • 17% - одяг і взуття (15% у 2024 році).

Більше 80% зарплати - на &quot;виживання&quot;: як насправді виглядає місячний бюджет українцівКупівельна активність українців офлайн та онлайн (інфографіка: deloitte.com)

"У 2025 році ключовим чинником поведінки покупців стала чутливість до ціни. Ми бачимо, що українці дедалі частіше обирають дискаунтерні формати, планують покупки й активніше реагують на акції та товари private label", - розповіла СЕО ТОВ "АТБ-маркет" Наталя Шаповалова.

Водночас вона визнала: "Попри непрості економічні умови, споживча активність відновлюється швидше, ніж очікувалося".

магазини "біля дому" й надалі залишаються одним із найпопулярніших форматів", - підсумувала експерт.

