Продукти замість утилізації будуть передавати нужденним: що зміниться в Україні й для кого
Поки мільйони людей потребують допомоги, тонни придатних продуктів опиняються щороку на утилізації. Тож в Україні вирішили запровадити європейську систему банків продовольства.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.
Головне:
- Важливі зміни: в Україні планують створити розвинуту систему банків продовольства - food banking.
- Як це працює: виробники, ритейл та інші постачальники спрямовуватимуть надлишки продукції до спеціальних банків, які формуватимуть набори для вразливих верств населення.
- Масштаб проблеми: в Україні щороку утилізують близько 2,7 млн тонн їжі (значна частина якої ще придатна до споживання), хоча гуманітарної допомоги потребують щонайменше 12,7 млн людей.
- Запуск системи: для повноцінного старту потрібні окремі законодавчі зміни, які "пропишуть" зрозумілі правила для всіх.
- Очікуваний результат: розвиток мережі банків продовольства матиме одночасно соціальний, економічний та екологічний ефект.
Співпраця з Федерацією банків продовольства
Громадянам розповіли, що Мінекономіки та Українська федерація банків продовольства підписали меморандум про співпрацю - щодо розвитку системи food banking.
При цьому Українська федерація банків продовольства - це неприбуткова благодійна організація, заснована у 2022 році за підтримки Європейської федерації банків продовольства (FEBA).
Уточнюється, що документ підписали 11 березня 2026 року:
- заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький;
- голова правління Української федерації банків продовольства Дмитро Шкрабатовський.
"Йдеться про розвиток в Україні системи банків продовольства - механізму, який дає змогу передавати придатні до споживання продукти людям, які потребують допомоги, замість їх утилізації", - пояснили українцям.
Зазначається, що підписаний меморандум закладає основу для спільної роботи у сфері:
- продовольчої безпеки;
- підтримки вразливих груп населення;
- зменшення харчових втрат.
Так, сторони домовилися працювати над:
- розвитком системи банків продовольства;
- підготовкою законодавчих змін (рішень, які мають створити умови для передачі придатних до споживання продуктів на благодійні потреби);
- впровадженням в Україні підходів, які вже давно працюють у країнах ЄС.
Меморандум про співпрацю підписали Висоцький і Шкрабатовський (фото: me.gov.ua)
Як зміниться державна політика у цій сфері
Згідно з інформацією Мінекономіки, в Україні:
- щороку утилізують близько 2,7 млн тонн харчових продуктів (значна частина яких ще придатна до споживання);
- мільйони людей потребують продовольчої підтримки.
Саме тому розвиток системи food banking розглядається не як окрема благодійна ініціатива, а як частина сучасної державної політики у сфері продовольчої безпеки.
"Для нас це рішення - передусім про людей і про здоровий підхід до ресурсів та зміцнення продовольчої безпеки", - наголосив Висоцький.
Він пояснив, що "придатні до споживання продукти мають не знищуватися, а доходити до тих, хто справді потребує підтримки".
"Саме так працює сучасна продовольча безпека: коли держава, бізнес і громадський сектор разом зменшують втрати, допомагають людям і водночас знижують навантаження на довкілля", - додав урядовець.
У результаті, за його словами, виграють усі:
- люди отримують допомогу;
- бізнес скорочує витрати;
- країна формує відповідальну систему використання продовольства.
Як працює система банків продовольства
У Мінекономіки повідомили, що станом на 2025 рік гуманітарної допомоги потребували 12,7 млн українців.
"Крім того, офіційно зареєстровано понад 4,59 млн внутрішньо переміщених осіб, а також мільйони людей з інвалідністю та пенсіонерів із низьким рівнем доходу", - додали у відомстві.
Зазначається, що за таких умов система банків продовольства для України - це вже не додаткова опція, а практична необхідність.
При цьому суть цієї системи проста: "продукти, які ще придатні до споживання, але вже не будуть продані, не утилізують, а передають людям, які цього потребують".
Йдеться про те, що:
- виробники, ритейл та інші постачальники - спрямовують таку продукцію до банків продовольства;
- банки продовольства - збирають її, формують набори й передають далі.
Уточнюється, що така практика багато років успішно працює в Європі та США:
- зменшує харчові втрати;
- допомагає людям;
- об'єднує державу, бізнес та громадський сектор.
Коли банки продовольства "запустять" в Україні
Насамкінець громадянам розповіли, що важлива частина співпраці - підготовка законодавчих змін, які дадуть змогу повноцінно запустити систему банків продовольства в Україні.
Зокрема, йдеться про окремий закон, зрозумілі правила щодо:
- строків реалізації та споживання продуктів;
- податкових стимулів для передачі їжі на благодійність;
- норм, які мають зменшити утилізацію придатних до споживання продуктів.
Наголошується, що таке рішення матиме одночасно соціальний, економічний та екологічний ефект:
- люди, які потребують допомоги, отримуватимуть більше продуктів;
- бізнес - менше витрачатиме на утилізацію;
- довкілля - менше потерпатиме від харчових відходів.
"Розвиток мережі банків продовольства дозволить відповідальніше використовувати ресурси, скорочувати харчові втрати та розширювати продовольчу підтримку для людей", - підсумували у Мінекономіки.
