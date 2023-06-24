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Пригожин з "вагнерівцями" йдуть на Москву: що відомо про бунт у Росії

Фото: ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин заявив, що його бойовики йдуть на Москву, аби "розібратися з беззаконням". Він розкритикував військове керівництво Росії, включно з диктатором Володимиром Путіним.

РБК-Україна стежить за ситуацією з бунтом в Росії в онлайн-форматі.

Що відомо про бунт:

  • вчора Пригожин звинуватив російську армію в навмисному ударі по "вагнерівцях" у Ростові, наступного дня він оголосив, що "йде на Москву";
  • сьогодні бойовики "Вагнера" зайшли до Ростова-на-Дону та оточили штаб Південного військового округу, Пригожин провів переговори з заступником міністра оборони;
  • після цього "вагнерівці" рушили трасою "Дон" у напрямку Москви, російська регулярна армія стягує техніку, аби сповільнити рух бойовиків;
  • у Москві та області оголосили режим контртерористичної операції через бунт, у російську столицю стягнули силовиків, військових та техніку, зокрема танки;
  • диктатор Володимир Путін зранку виступив зі зверненням. Він назвав дії Пригожина зрадою та наказав ліквідувати всіх, хто пішов проти його режиму;
  • Пригожин відповів Путіну та заявив, що його найманці не збираються скласти зброю. Ватажок бойовиків також звинуватити керівництво РФ у корупції, обмані та бюрократії.

13:10

У Воронезькій області, за інформацією російських ЗМІ, тривають бої між найманцями "Вагнера" та армією Міноборони РФ. У самому Воронежі спалахнула пожежа, у мережі пишуть, що палає нафтопереробна база.

13:00

За повідомленнями росіян, "вагнерівці" збили літак армії РФ у Воронезькій області. Загалом у мережі повідомляли, що "заколотники" вже знищили три вертольоти ворога, інформацію не підтвердила жодна сторона.

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