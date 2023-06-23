"Нічого не відбувається"? У Пригожина та Шойгу знову виник конфлікт: всі подробиці

Між одіозним власником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним та російським міністром оборони Сергієм Шойгу знову спалахну скандал. Пригожин звинуватив очільника Міноборони РФ в ударі по позиціях "вагнерівців" в тилу та оголосив свій "похід справедливості".

Що сталося

Сьогодні ввечері російські пабліки почали повідомляти про нібито приїзд Шойгу в Ростов разом з силовиками для підготовки заходів щодо ПВК "Вагнера". Роспабліки писали, що "вагнерівців", які відмовилися підписувати контракти з Міноборони РФ будуть затримувати, а тих, хто чинитиме опір, - ліквідовуватимуть.

Пізніше ввечері пов'язані з ПВК "Вагнера" пабліки заявили про нібито удар російських військ по тилових позиціях "вагнерівців", а також опублікували відео нібито його наслідків.

Як відреагував Пригожин

Після удару прес-служба Пригожина виклала у своєму Telegram-каналі записи коментарів власника ПВК. Пригожин звинуватив Шойгу в ударі по "вагнерівцях" та заявив про велику кількість загиблих та поранених.

"Сьогодні, бачачи, що ми не зломлені, вони завдали ударів, ракетних ударів по наших тилових таборах... Зло, яке несе військове керівництво країни, має бути зупинено... Нас 25 тисяч і ми йдемо розбиратися, чому в країні відбувається беззаконня", - говорив він у викладених в мережу аудіозаписах.

Водночас Пригожин наголосив, що його дії не є військовим переворотом, назвавши це "маршем справедливості. Власник ПВК також додав, що Шойгу нібито втік з Ростова, злякавшись помсти за удар.

Що кажуть у Шойгу

Міністерство оборони РФ виступило з заявою у відповідь на звинувачення Шойгу, наголосивши, що всі його слова є "інформаційною провокацією" та не відповідають дійсності. Заперечили у відомстві Шойгу і правдивість відео з нібито наслідками удару.

Кремль проінформований про конфлікт

Речник Кремля Дмитро Пєсков розповів росЗМІ, що російський диктатор Володимир Путін вже був проінформований про ситуацію, яка розгортається довкола Пригожина. Він зазначив, що зараз вживають "всі необхідні кроки".

Тим часом Федеральна служба безпеки РФ завела на Пригожина кримінальну справу за фактом "заклику до збройного повстання". А Національний антитерористичний комітет РФ зажадав, щоб Пригожин "негайно припинив протиправні дії".

Водночас російське ЗМІ "Важные истории" з посиланням на джерело в Кремлі пише, що в адміністрації Путіна паніка через вихідку Пригожина і там не виключають громадянської війни. Кремль нібито ще тиждень тому дізнався, що власник ПВК може "щось готувати".

В Ростовській області оголосили план "Фортеця"

Російський Telegram-канал "Baza" повідомляє, що в Ростовській області РФ у низці відділків поліції оголосили план "Фортеця".

Цей план передбачає екстрений збір особового складу і взяття під контроль особливо важливих об'єктів силових відомств. Також план передбачає готовність до відбиття зовнішнього нападу.

Тим часом на вулицях Ростова помітили бронетехніку.

В РФ різко впали акції компаній

Акції російських компаній різко обвалилися на тлі скандалу між Пригожиним та Шойгу.

Як реагують в Україні

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов відреагував на ситуацію в Росії, заявивши, що сталося те, про що українська розвідка говорила протягом тривалого часу.

"Рашисти почали гризти один одного за владу і гроші. Пригожин погрожує "йти походом" на Москву. Шойгу, за його словами, втік із Ростова, щоб не стати жертвою в розправі... А тепер слово за нашими підготовленими штурмовими бригадами, які на плечах загарбників визволять Україну і ті території, що захочуть бути у складі могутньої, непереможної та славної нашої країни", - написав він у своєму Telegram-каналі.

На події в РФ відреагував і Російський добровольчий корпус, який воює на стороні України. Там нагадали, що в вищих ешелонах влади РФ постійно росла напруга, а санкції та провали на фронті лише посилили ці процеси.

"І ось ми маємо: амбітного, розсердженого, популярного в народі та військовому середовищі патріота, який володіє власною приватною армією; деморалізоване затягнутою кривавою війною населення і невиразну політичну владу. Готуємося!", - написав РДК у своєму Telegram-каналі.

Чому Пригожин скандалить з Шойгу

Конфлікт між російськими "полководцями" Пригожиним та Шойгу тягнеться давно, але посилюватися він почав під час боїв за Бахмут, де "вагнерівців" використовували як головну ударну силу та фактично "гарматне м'ясо".

Пригожин неодноразово звинувачував Міноборони та Генштаб РФ у бездіяльності та відмові надавати достатню кількість снарядів та боєприпасів "вагнерівцям". Також Пригожин заявляв, що під час виходу ПВК "Вагнера" з Бахмута їхні підрозділи ледь не потрапили в засідку армії РФ.

Новий виток скандалу розпочався після того, як Міноборони РФ вирішило забрати у своє підпорядкування всіх "добровольців", наказавши всім бійцям російських ПВК підписати контракт з відомством Шойгу. Пригожин публічно відмовився це робити.