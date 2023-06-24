Пригожин відповів Путіну: з повинною ніхто не прийде

Російський диктатор Володимир Путін звинуватив засновника "ПВК" Вагнера Євгена Пригожина в зраді країні та "братовбивстві". Останній відзначив, що "з повинною ніхто не прийде".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Євгена Пригожина.

"Зрада та удар в спину"

Під час свого 5-хвилинного ранкового звернення диктатор заявив, що вчинок Пригожина став ударом в спину Росії, який "розколює єдність". Також він звинуватив засновника ПВК в "братовбивстві" та надмірних амбіціях, які призвели до зради.

Погрози ліквідувати

Диктатор відзначив, що усі, хто пішов проти його режиму - будуть ліквідовані.

"Той, хто організував і готував військовий заколот, хто підняв зброю на бойових товаришів, - зрадили Росію. І дадуть відповідь за це. А тих, кого намагаються втягнути в цей злочин, закликаю не робити фатальну та трагічну, неповторну помилку, зробити єдино правильний вибір - припинити участь у злочинних діях", - заявив Путін у своєму відеозверненні.

З повинною ніхто не прийде

"З приводу зради батьківщини президент глибоко помилився. Ми патріоти своєї батьківщини. Ми воювали і воюємо - всі бійці ПВК "Вагнер". І ніхто не збирається на вимогу ФСБ, президента або ще когось прийти з повинною, тому що ми не хочемо, щоб країна жила далі в корупції, в обмані і в бюрократії", - заявив Пригожин.

За словами засновника ПВК "Вагнера", коли його найманці воювали в Африці - в Кремлі їм твердили про те, що Росії необхідний цей континент. Однак після цього Росія розікрала усі гроші.

Під час війни проти України, як стверджує Пригожин, російські чиновники також продовжили красти гроші й економити їх для "для того випадку, який стався сьогодні, коли хтось іде на Москву".

"Тепер вони не економлять нічого, вони б'ють літаками і вертольотами по колонах, де йдуть цивільні. При цьому б'ють по цивільним, тому що не потрапляють і б'ють куди попало. Тому ми - патріоти. А ті, хто сьогодні нам протистоїть, це ті, хто зібралися навколо покидьків", - додав Пригожин.

Що відбувається в Росії?

Конфлікт між ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина та Міністерства оборони Росії досяг свого піку. Перший звинуватив російський військових в ударі по тилових позиціях "вагнерівців". Після цього голова найманців заявив про "похід" на Москву.

Наразі відомо про те, що найманці вже зайняли Ростов. Також Reuters писало й про Вороніж.

За словами Пригожина, "вагнерівці" йтимуть до Москви доти, доки їм не видадуть міністра оборони Сергія Шойгу та голова Генштабу Валерія Герасимова.

Все, що відомо на даний момент про демарш Пригожина - читайте в матеріалі агентства.