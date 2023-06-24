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"Вагнерівці" зайняли село в Липецькій області РФ, - ЗМІ

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Субота 24 червня 2023 16:36
"Вагнерівці" зайняли село в Липецькій області РФ, - ЗМІ Фото: "Вагнерівці" зайняли село в Липецькій області РФ (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Найманці ПВК "Вагнера", імовірно, зайняли ще один населений пункт у РФ. Зокрема, село Красне в Липецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 7х7.

Видання повідомляє, що житель села зняв на відео військову техніку та кількох озброєних людей. Відео було знято сьогодні близько 12:30.

За його словами, далі частина людей у військовій формі поїхала в бік Москви, частина нібито зайняла різні точки в Красному.

Переворот у РФ

Конфлікт між ПВК "Вагнера" і Міністерством оборони Росії досяг свого піку. Засновник ПВК Євген Пригожин звинуватив російських військових в ударі по тилових позиціях "вагнерівців". Після цього глава найманців заявив про "похід" на Москву.

Найманці вже зайняли Ростов. Також Reuters писало і про Воронеж.

За словами Пригожина, "вагнерівці" йтимуть до Москви, доки їм не видадуть міністра оборони Сергія Шойгу та голову Генштабу Валерія Герасимова.

Все, що відомо на цей час про демарш Пригожина - читайте в матеріалі агентства.

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