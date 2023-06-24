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У Москві та області оголосили контртерористичну операцію через бунт Пригожина

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Москва, Субота 24 червня 2023 09:36
У Москві та області оголосили контртерористичну операцію через бунт Пригожина Фото: у Москві оголосили контртерористичну операцію (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Москві та Московській області запровадили режим контртерористичної операції через бунт ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"З метою припинення можливих терактів на території Москви та Московської області введено режим контртерористичної операції", - пишуть російські ЗМІ.

Також такий режим ввели у Воронезькій області Росії.

Міноборони РФ звернулося до "вагнерівців"

Тим часом Міністерство оборони РФ звернулося до бойовиків ПВК "Вагнера". У Шойгу кажуть, що найманців обманом втягнули у "злочинну авантюру" Пригожина, а багато "вагнерівців" нібито вже повернулися до пунктів дислокації.

"Просимо виявити розсудливість і скоріше вийти на зв'язок із представниками Міноборони Росії чи правоохоронних органів. Ми гарантуємо всім безпеку", - йдеться у повідомленні.

У Москві паніка

Російські ЗМІ та пабліки повідомляють, що на в'їзді до Москви встановили блокпости, також до російської столиці стягнули силовиків та гвардійців. Крім того, на під'їздах до Москви помітили військові техніку.

Що цьому передувало

Нагадаємо, вчора ватажок "вагнерівців" Євгеній Пригожин оголосив демарш проти російського військового керівництва. Його війська зайшли до Ростова-на-Дону та захопили будівлю Південного округу РФ.

Сам Пригожин заявив, що провів переговори з заступником міністра оборони, та оголосив, що "йде на Москву" нібито розбиратися з беззаконням.

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Москва Російська Федерація Євген Пригожин
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